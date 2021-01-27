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羽球年終賽／逆轉奧運銀牌！戴資穎分組賽開紅盤

綠中常會評估罷捷案審慎樂觀 但仍須謹慎以對

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
高雄市議員黃捷罷免案將登場。圖／本報系資料照
高雄市議員黃捷罷免案將登場。圖／本報系資料照

高雄市議員黃捷罷免案將登場。據轉述，今天在民進黨中常會上，黨秘書長林錫耀除了談到防疫，也提及罷捷案議題，表示這次黃捷罷免案應是審慎樂觀的，不至於會再次發生被罷免成功狀況，但民進黨仍要謹慎以對。

民進黨中常會今天邀請影評人鄭秉泓及與作家小野與談，進行「從2020年的票房成長探詢國片發展策略-以高雄電影節為例」專案報告；會中也多聚焦在討論台灣電影產業發展。據轉述，蔡總統表示，電影產業相關政策，是自己在政策面最大的挑戰，而台灣缺的不是電影產業人才，是這些人才缺乏戰場，這方面南韓的電影產業發展經驗值得借鏡。

蔡總統說，台灣電影是靠著一群堅持不放棄，懷抱著信心和過人勇氣的影像工作者，才能一步一步走到今天，這段時間因疫情關係，讓全世界的文化產業受到影響，台灣當然也不例外。

蔡總統指出，支持國片，千言萬語都抵不過身體力行，去年11月自己也親自進到電影院觀賞國片，深刻感受到，原來要在平凡的日常中拍出不平凡，是一件多麼不簡單的事情，透過大銀幕觀看電影，更能感受劇中演員細膩的情感，直接闖入到觀影者的心底。

蔡總統表示，請國人一起用行動支持國片，把台灣電影產業做得更大，品質顧得更好，雖然台灣電影在今年看到曙光，也有優異的表現，但這條路很漫長，仍要持續集結更多的力量努力，也對堅持理想的人致敬。

民進黨 罷免 黃捷

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