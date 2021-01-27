澳洲新任駐台代表露珍怡下月上任 精通中日法等8國語言

澳洲駐台辦事處今天表示，新任代表露珍怡（Jenny Bloomfield）將於2月正式上任，露珍怡為澳洲外交部資深職業外交官，曾任澳洲駐希臘大使，除了英文，還嫻熟中文、日語、希臘語、法語、西班牙語、義大利語和波斯語等7種語言。

辦事處今天在臉書上表示，露珍怡將於2月1日正式上任，她2011至2014年擔任澳洲駐希臘大使，兼任阿爾巴尼亞、保加利亞和羅馬尼亞之非常駐大使，也曾在海外工作，包括日本、阿根廷和伊朗等地，在坎培拉服務期間曾任澳洲外交貿易部中東處處長、人權和性別平等處處長，最近曾任澳洲外交貿易部位於墨爾本的維多利亞州辦公室主任。

辦事處表示，露珍怡擁有澳洲蒙納士大學國際關係碩士學位，並取得澳洲墨爾本大學法律優等學士學位、文學士和政治學文學士學位，她嫻熟中文、日語、希臘語、法語、西班牙語、義大利語和波斯語，育有四位兒女。

辦事處表示，台灣是澳洲重要的貿易夥伴，澳台的夥伴關係為澳洲和台灣的企業創造商業和投資，也為雙方的人民創造就業機會，澳洲和台灣的民間連結日益緊密，包括在藝術、文化、教育、科學、旅遊和運動等方面，近期以來澳洲和台灣致力於應對新冠肺炎疫情的衝擊，台灣領先世界的抗疫經驗在澳洲和國際社會皆大獲好評，疫情的挑戰更加深化澳台之間的合作。

辦事處表示，作為印太地區民主成員和緊密的貿易夥伴，澳洲和台灣有許多共同之處，澳洲是台灣長期、可靠的能源、資源和服務供應來源，雙方的貿易總額再2019年達200億澳幣（約4000億台幣），同年雙向投資超過270億澳幣（約5400億台幣）。

辦事處表示，澳洲和台灣的民間關係日益緊密，澳洲是台灣第二大最受歡迎的留學目的地，澳洲已經核發了25萬份簽證給台灣年輕人到澳洲生活和工作。除此之外，自2015年以來，澳洲政府推動的新可倫坡計畫，共提供37個獎學金和1007個移動力補助金給澳洲大學生來台灣進修或實習。