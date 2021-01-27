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探視服役受傷退伍人員 徐國勇：持續強化照顧

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
內政部部長徐國勇（中）今下午前往台中市西屯區，探視服義務役期間受傷的沈姓退伍弟兄。內政部提供
內政部部長徐國勇（中）今下午前往台中市西屯區，探視服義務役期間受傷的沈姓退伍弟兄。內政部提供

農曆春節將至，內政部部長徐國勇今下午前往台中市西屯區，探視服義務役期間受傷的沈姓退伍弟兄，並致贈春節慰問金(品)，表達關懷之意，同時對提供生活協助、熱心發揮同袍情義的替代役男，特別予以肯定。

徐國勇表示，協助一位受傷人員，等於協助一個家庭，期勉役政署持續整合各方力量，強化服役受傷退伍(役)人員的照顧，協助其渡過難關。

今日訪視的沈姓退伍人員，在服義務役期間發生嚴重車禍，導致四肢全癱且手腳萎縮，生活起居全靠母親打理。役政署表示，原本較為封閉的他，因有申請替代役提供協助復健，陪伴關懷等生活協助後，得以紓解情緒與開闊心胸。

內政部表示，役政署自2011年5月起，推展替代役役男提供服役受傷退伍退役人員生活協助服務，近10年來，已有909位役男到126位弟兄家中提供生活協助，服務時數達24萬5265小時。

內政部表示，透過遴選有醫學、復健、心理、社工等專長的替代役役男，到受傷人員家中從事陪同就醫、家務服務及陪伴關懷，發揮同袍相惜的精神，不僅讓弟兄們可以獲得更好的生活品質，也讓家屬有更多喘息空間。

為鼓勵受傷退伍退役人員重新出發，多和外界聯誼交流，役政署今年將持續於北、中、南辦理分區座談聯誼活動，邀請受傷人員及其家屬共同參與，期望政府的美意與替代役役男的愛心，讓這些受傷人員感受到溫暖，並得到更妥善照顧。

替代役男 內政部 徐國勇

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