美台官方解除禁令 陳以信：為何還不能在雙橡園升旗？

美國前總統川普解除台美官方交往限制，國民黨立委陳以信今質疑，前駐美代表沈呂巡在任期間，台美交往限制多，都還能盡力找出空間在雙橡園升國旗。現在台美交往限制拿掉，駐美代表蕭美琴為何還不能在雙橡園升國旗？

行政院前院長江宜樺上周出席活動時則分析，美方解除台美高層官員互動則是很明確，短期內拜登政府也不會再發禁令，頂多是不做，但雙橡園能否升旗要到重要節日才知道。

對於民進黨政府將蕭美琴出席美國總統拜登就職典禮是台美斷交42年來重大突破，陳以信表示，蕭能參加總統就職典禮是好事，但若非要說成是台美關係大突破，那把過去所有外交官努力放哪？

陳以信舉例，1996年台中市長胡志強曾當面引薦時任立委的前副總統蕭萬長與當時的美國總統柯林頓認識；前駐美代表袁健生也曾陪前總統馬英九與當時還是美國副總統的拜登當面寒暄，這些都是台美關係更重要的時刻。

陳以信認為，經營台美關係需朝野持續努力，蔡政府用不著拚命大內宣，動輒號稱數十年大突破，反而容易被外界看破手腳。

陳以信提到，長期愛台友人、前白宮國安顧問波頓昨天才在華盛頓郵報撰文批評前川普政府對中政策缺乏戰略性與延續性，呼籲拜登政府應該調整；認為過去四年蔡總統得利川普對中立場甚多，波頓會發出此言背後原委值得蔡總統深思。