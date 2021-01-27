快訊

羽球年終賽／逆轉奧運銀牌！戴資穎分組賽開紅盤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美台官方解除禁令 陳以信：為何還不能在雙橡園升旗？

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨立委陳以信今質疑，現在台美交往限制拿掉，駐美代表蕭美琴為何還不能在雙橡園（圖）升國旗？聯合報系資料照片／記者張加攝影
國民黨立委陳以信今質疑，現在台美交往限制拿掉，駐美代表蕭美琴為何還不能在雙橡園（圖）升國旗？聯合報系資料照片／記者張加攝影

美國前總統川普解除台美官方交往限制，國民黨立委陳以信今質疑，前駐美代表沈呂巡在任期間，台美交往限制多，都還能盡力找出空間在雙橡園升國旗。現在台美交往限制拿掉，駐美代表蕭美琴為何還不能在雙橡園升國旗？

行政院前院長江宜樺上周出席活動時則分析，美方解除台美高層官員互動則是很明確，短期內拜登政府也不會再發禁令，頂多是不做，但雙橡園能否升旗要到重要節日才知道。

對於民進黨政府將蕭美琴出席美國總統拜登就職典禮是台美斷交42年來重大突破，陳以信表示，蕭能參加總統就職典禮是好事，但若非要說成是台美關係大突破，那把過去所有外交官努力放哪？

陳以信舉例，1996年台中市長胡志強曾當面引薦時任立委的前副總統蕭萬長與當時的美國總統柯林頓認識；前駐美代表袁健生也曾陪前總統馬英九與當時還是美國副總統的拜登當面寒暄，這些都是台美關係更重要的時刻。

陳以信認為，經營台美關係需朝野持續努力，蔡政府用不著拚命大內宣，動輒號稱數十年大突破，反而容易被外界看破手腳。

陳以信提到，長期愛台友人、前白宮國安顧問波頓昨天才在華盛頓郵報撰文批評前川普政府對中政策缺乏戰略性與延續性，呼籲拜登政府應該調整；認為過去四年蔡總統得利川普對中立場甚多，波頓會發出此言背後原委值得蔡總統深思。

陳以信 雙橡園 台美關係 蕭美琴

相關新聞

表揚模範農民 蔡英文、蘇貞昌再度同台破除不合傳言

農委會今天舉辦「第32屆全國十大神農及模範農民頒獎典禮」，蔡英文總統及行政院長蘇貞昌再度同台，一同頒獎表揚模範農民，同時...

國徽改不改 藍委嗆民進黨有能無種、時力有種無能

民進黨立委曾因國民黨徽與中華民國國徽太過相似，容易讓民眾產生混淆，因此提案修正「政黨法」，國民黨立委陳以信反嗆「有種就改...

綠中常會評估罷捷案審慎樂觀 但仍須謹慎以對

高雄市議員黃捷罷免案將登場。據轉述，今天在民進黨中常會上，黨秘書長林錫耀除了談到防疫，也提及罷捷案議題，表示這次黃捷罷免...

澳洲新任駐台代表露珍怡下月上任 精通中日法等8國語言

澳洲駐台辦事處今天表示，新任代表露珍怡（Jenny Bloomfield）將於2月正式上任，露珍怡為澳洲外交部資深職業外...

藍綠撩落去 罷捷已成「罷韓」與「反萊豬」大對決

高雄市鳳山區中山西路罷捷總部，滿是「反萊豬．罷黃捷」標語，1月23日遊行聚集2000人左右，國民黨也動員參加，罷捷團體對罷捷愈來愈有信心。面臨罷免投票的高雄市議員黃捷，從帶著服務處人員到市場發春聯，到民進黨主席蔡英文相挺，拜託選民2月6日投「不同意」票的聲音愈來愈篤定。罷捷罷到朝野兩大政黨介入，還扯上「罷韓」，態勢激化。

教委會預算案朝野協商 民進黨、時力大小綠黨團激戰

立法院上午協商今年度教育部預算，其中一筆由時力立委邱顯智所提凍結半導體學院1億元預算案，引爆大小綠內戰。民進黨團總召柯建...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。