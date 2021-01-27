募款額爭議中常委不提案 李乾龍：會再溝通並從寬認定

國民黨部分中央委員不滿黨公職募款額要上繳黨中央，不計算地方捐款，發動中常委在中常會提案表達抗議。不過，代表發聲的中常委謝坤宏今日未提案，僅在中常會向主席江啟臣、秘書長李乾龍表達要「審慎處理」，他強調大家不是不繳錢，是希望錢要繳得合理，黨中央要說清楚委員權責與義務；江啟臣也答應要圓融處理，李乾龍周五將約有意見的中央委員見面當面溝通。

據了解，今天中午中常委們在福容飯店聚餐，江啟臣、李乾龍皆有出席，原本常委們皆有默契地說好純吃飯，不提募款額的事情，不過後來有部分常委提早離開，江啟臣與李乾龍則前去與中常委溝通，原本僅要提建議案的中常委決定不提案，待黨中央日後見面溝通後再做決定。

李乾龍表示，大家再來協調，黨中央會尊重地方大家的意見，但黨中央也非常辛苦，去年有很大的缺口。不過他強調，去年的黨公職募款額仍須繳納，但在計算上會「從寬認定」。李表示，該繳給中央的就繳給中央，該分給地方的就分給地方，但若中常委有在地方兼職，可考慮將他的職務捐依比例（比例未訂）分給地方使用，也照顧到地方。

國民黨文傳會主委王育敏會後轉述表示，黨公職募款額今天並沒有正式提案，僅在中常會納入提案討論，有部分幾位中常委發言，表達繳交黨公職分攤金在實務過程中有捐助給候選人的部分，應該納入計算等，江啟臣責成秘書長李乾龍進行進一步溝通。

王育敏強調，黨中央立場是認為，該繳交制度已在去年中常會通過，處理上的細節看要如何調整都有討論空間，但大的制度方向上，如何認定是否是捐款，也有中常委提到中央與地方必須按比例，或是中央繳給地方也要設定中央與地方的使用比例。這些意見黨中央在綜合考量後只要覺得可行，就會納入並按照制度走，盼大家一起協調、達成共識。