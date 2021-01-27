影／談抗SARS 陳建仁：最差的開始就是和平封院

台北市和平醫院封院責任近期引起討論，時任衛生署長的前副總統陳建仁26日說，當時中央和地方開會後，決定封院，但要分艙分流、循序漸進，但台北市政府時間一到就拉起封鎖線，並沒有好好規劃、造成大家驚慌，他直言「最差的開始就是和平封院」。

陳建仁26日晚參加無黨籍立委林昶佐的直播節目「昶昶直播」時表示，因為當年和平醫院封院一發不可收拾，他被臨危受命擔任衛生署長，立刻建立院內感染管控，4、500間醫院管控都做得很好，從SARS（嚴重急性呼吸道症候群）的失敗經驗，這次桃園醫院感染就有學到當年經驗，有計劃的進行，但有人拿以前的狀況來比較，他認為沒必要，而且應該要從失敗中找更好的處理方法，怎麼會把失敗經驗拿出來講，他覺得有點不太了解；他常跟國外媒體說，台灣的防疫如此成功是因為把SARS的失敗當作踏腳石越做越好，而非跌倒後爬不起來。

陳建仁指出，包括傳染病防治法修訂等，都是在SARS疫情後建立，而台灣人民經過H5N1禽流感、H1N1等挑戰，學習到很多，也能配合政府的防疫措施，台灣人民的公共衛生與防疫知識在全世界的表現相當好。