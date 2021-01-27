國民黨拚2公投案 馬英九：參與推廣盼公投過關

前總統馬英九、國民黨主席江啟臣等人今到三重先嗇宮參與獨居長輩關懷活動，江啟臣今指出，新年希望能終結萊豬的進口。馬英九也說，他會參與國民黨的萊豬公投的推廣措施，希望公投能順利過關。

中選會委員會議通過2021年全國性公民投票案，定今年8月28日投票，國民黨主席江啟臣、立委林為洲提出的「反萊豬」和「還我公投」2項公投案，合計已超過50萬份。

江啟臣說，台灣控制新冠肺炎疫情相對穩定，感謝縣市政府超前部署，新年有2個願望，第一個是希望疫情趕快結束，日常生活恢復正常作息；第二個就是今年為食安年，萊豬進口盼828有機會趕出去，終結萊豬的進口。

江啟臣指出，2大願望需要所有人共同來完成，希望大家踴躍參加食安公投及反萊豬公投，為了下一代建康，公投受到很多鄉親支持，2公投案各超過30萬分的連署達，實際上都已達到門檻，會持續匯集更多民意，朝50萬份邁進。

馬英九則說，美國能夠把豬肉賣到台灣就好了，不管是不是萊豬都是貿易，事實上美國生產的豬肉80％都是非萊豬，台灣只要從那邊拿一小部分就好了，實在沒必要把台灣的健康犧牲在20%的萊豬身上。