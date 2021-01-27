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回應蔡其昌藍綠合作 盧秀燕喊出「立法院與市府同心」

聯合報 / 記者張明慧／台中即時報導
台中市長盧秀燕參加議會民進黨團總召交接典禮，被媒體問到中火問題。記者張明慧／攝影
台中市長盧秀燕參加議會民進黨團總召交接典禮，被媒體問到中火問題。記者張明慧／攝影

立法院副院長蔡其昌介入中火議題，並隔空喊話藍綠合作，台中市長盧秀燕今天對此回應說，市府持續強力要求中火減煤減排、將老舊機組汰舊換新，已獲得超過7成民意支持，她也很希望立法院與市府同心，「一起強力監督中火、改善空污」。

盧市長說，近一個月以來，感謝立委江啟臣、楊瓊瓔、蔡其昌副院長等人都注意到中火長期污染問題，紛紛召開記者會呼籲中火機組汰除等寶貴意見。

她也強調自己上任後，強力要求中火減煤減排、將老舊機組汰舊換新，獲得超過7成民意肯定與支持，呼籲中央聆聽中部民眾的心聲，讓老舊機組加速汰除，共同守護空氣品質。

中市環保局補充表示，據台電報告中火增建兩部燃氣機組，最快分別於2024年、2025年上線運轉，但1、2號燃煤機組預計2029年才能除役，台中不能接受，中火必須「增燃氣、減燃煤」合情合理，今年就應將兩部燃煤機組除役，相信台電做得到，市府也會全力支持。

台中市長盧秀燕（右）參加議會民進黨團總召交接典禮，被媒體問到中火問題。記者張明慧／攝影
台中市長盧秀燕（右）參加議會民進黨團總召交接典禮，被媒體問到中火問題。記者張明慧／攝影

中火 立法院 台電

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