快訊

富豪宴與高級襯衫：翁茂鍾的「死亡筆記本」可信嗎？

網美為了拍照破壞台中「聚奎居」 損壞最高賠償2000萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

罷捷對立升溫 罷捷團體估投票率可衝至45%

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
罷免高雄市議員黃捷投票2月6日舉行，民進黨立委許智傑等人今陪黃捷站路口，呼籲民眾投不同意票。記者蔡孟妤／攝影
罷免高雄市議員黃捷投票2月6日舉行，民進黨立委許智傑等人今陪黃捷站路口，呼籲民眾投不同意票。記者蔡孟妤／攝影

罷免無黨籍高雄市議員黃捷投票2月6日舉行在即，民進黨力挺黃捷，以類選舉規格反擊罷免，黃捷連日在民進黨民代陪同下站路口「拜票」，籲民眾投不同意票。罷捷團體批民進黨政府行政不中立，定調「反萊豬、罷黃捷、教訓蔡英文」。

罷捷投票倒數計時，總統蔡英文在民進黨中常會下令力挺黃捷後，民進黨民代紛紛站出來表態支持黃捷，更連日陪黃捷站路口「拜票」，呼籲民眾投不同意票。

罷捷團體繼1月23日大遊行後，預計1月31日再辦一場汽、機車大遊行，投票前一天還有選前之夜，今也在鳳山舉行罷捷行動在地座談會，力催罷免同意票。

民進黨鳳山區立委許智傑今上午陪黃捷站路口催票，黃捷說，希望倒數最後幾天，每天站路口，讓鳳山鄉親感受到他們的誠懇和懇求，希望大家可以看到這次投票的重要性，2月6日可以站出來投下不同意票，讓她繼續留在鳳山為鄉親服務。

高市選委會預定1月30日舉行公辦電視罷免說明會，罷捷團體領銜人則因身體健康因素不克參加，黃捷今表示，她一定會去參加，會把過去2年來的問政、為民服務成果向鳳山鄉親報告，希望大家看到她的努力，2月6日投下不同意票。

被問到為何選擇高調對決？黃捷說，她態度始終沒變，如果認為她適任、職務上並無懈怠，就可以給她肯定，投下不同意票，不會擔心是否有炒熱或低調的分別。

許智傑說，所有選舉動作都會全力衝刺，相信也一定會贏得最後的勝利，度過難關。他並強調，不需要外來的人來干預鳳山人的事情，鳳山的未來，鳳山自己決定，「希望外來干預鳳山的人，他不要來鳳山這邊吵啦！」

被問到是否因為蔡總統下令，所以來協助黃捷？許智傑說，這跟蔡總統下令沒有直接關係，不管是蔡總統有沒有下令，包括他和民進黨鳳山區市議員張漢忠等人都會全力相挺，還有里長也都站出來，希望大家一起留住好的議員。

許智傑說，現在每天上下班都會排班站路口，到了後期，包括遊行、布條、車隊、掃街等，有很多選舉動作都會按照步調、全力衝刺。但他否認這是一場政黨對決、藍綠對決，他說，強調黃捷在鳳山的表現備受肯定。

罷捷團體發言人徐尚賢受訪表示，如果黃捷要在公辦罷免說明會敘述的政績，是在鳳山清捷隊出現後才開始假裝認真，在罷免案產生後才臨時抱佛腳的表現，那奉勸黃捷一句「全部收回去」，人民不需要這麼虛偽的議員，假裝做了些什麼。

徐尚賢說，在蔡英文下令、民進黨全力介入後，罷捷已變成全台的事情；他並批民進黨政府行政不中立，頃全黨之力介入，竟還有臉批別人有政黨介入。

徐尚賢認為，蔡英文帶頭行政不中立後，讓罷捷對立更明確，可說是直球對決了，罷捷定調為「反萊豬、罷黃捷、教訓蔡英文」，盼民眾踴躍出來投票。在對立升溫後，他預估罷捷投票率可衝到45%左右，預估罷捷得票率可到25到30%過關。

罷免高雄市議員黃捷投票2月6日舉行，民進黨立委許智傑等人今陪黃捷站路口，呼籲民眾投不同意票。記者蔡孟妤／攝影
罷免高雄市議員黃捷投票2月6日舉行，民進黨立委許智傑等人今陪黃捷站路口，呼籲民眾投不同意票。記者蔡孟妤／攝影

黃捷 民進黨 投票率

延伸閱讀

「王浩宇大家都討厭」 換黃捷危險了？沈富雄預言她的結局

綠營反罷免挺黃捷 許智傑籲有心人勿干預鳳山事

聲援黃捷 陳建仁：讓好議員留在議會監督市政

喊話黃捷！羅智強：如連署反萊豬公投 會請罷捷再給機會

相關新聞

冰凍三尺？資深媒體人爆：路永佳早就偽單親 經常一人帶孩子

路永佳的IG中也曾特別《分手快樂》這首歌，甚至在看完陸劇《三十而已》後表示，遇到渣男應該要有離開的勇氣，若雙方仍「渣在一起，悲慘只是活該」，還說當愛情變親情時，就會變成更厲害、更無敵的愛，「連鬼怪都無法破壞」。

和平封院爭議 游錫堃再嗆馬英九：有點良心出來面對

2003年SARS疫情和平醫院封院決策過程，引爆時任行政院長的游錫堃與時任台北市長馬英九隔空開戰。游錫堃今天再嗆，要馬英...

疫苗成兩岸緩和方式？ 馬英九：能接受當然是

台灣迄今仍未能購得新冠疫苗，對於有部分人士建議引進大陸的疫苗，前總統馬英九今至三重先嗇宮出席關懷獨居長輩活動，受訪指出，...

罷捷對立升溫 罷捷團體估投票率可衝至45%

罷免無黨籍高雄市議員黃捷投票2月6日舉行在即，民進黨力挺黃捷，以類選舉規格反擊罷免，黃捷連日在民進黨民代陪同下站路口「拜...

蔡其昌籲燃煤除役不拆 江啟臣：除役電廠也備用？

立法院副院長蔡其昌昨主張現有2部燃煤機組「除役不拆除」當備用，而台中市政府昨天表要求「燃氣進、燃煤退」，國民黨立委江啟臣...

連署守護台灣 羅智強：萊豬公投連署書衝破30萬份

國民黨台北市議員羅智強「公投連署、縱騎台灣」今到屏東宣講，羅智強在屏東市中央市場宣講，國民黨屏東縣議員黃明賢、唐玉琴等人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。