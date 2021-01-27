罷捷對立升溫 罷捷團體估投票率可衝至45%

罷免無黨籍高雄市議員黃捷投票2月6日舉行在即，民進黨力挺黃捷，以類選舉規格反擊罷免，黃捷連日在民進黨民代陪同下站路口「拜票」，籲民眾投不同意票。罷捷團體批民進黨政府行政不中立，定調「反萊豬、罷黃捷、教訓蔡英文」。

罷捷投票倒數計時，總統蔡英文在民進黨中常會下令力挺黃捷後，民進黨民代紛紛站出來表態支持黃捷，更連日陪黃捷站路口「拜票」，呼籲民眾投不同意票。

罷捷團體繼1月23日大遊行後，預計1月31日再辦一場汽、機車大遊行，投票前一天還有選前之夜，今也在鳳山舉行罷捷行動在地座談會，力催罷免同意票。

民進黨鳳山區立委許智傑今上午陪黃捷站路口催票，黃捷說，希望倒數最後幾天，每天站路口，讓鳳山鄉親感受到他們的誠懇和懇求，希望大家可以看到這次投票的重要性，2月6日可以站出來投下不同意票，讓她繼續留在鳳山為鄉親服務。

高市選委會預定1月30日舉行公辦電視罷免說明會，罷捷團體領銜人則因身體健康因素不克參加，黃捷今表示，她一定會去參加，會把過去2年來的問政、為民服務成果向鳳山鄉親報告，希望大家看到她的努力，2月6日投下不同意票。

被問到為何選擇高調對決？黃捷說，她態度始終沒變，如果認為她適任、職務上並無懈怠，就可以給她肯定，投下不同意票，不會擔心是否有炒熱或低調的分別。

許智傑說，所有選舉動作都會全力衝刺，相信也一定會贏得最後的勝利，度過難關。他並強調，不需要外來的人來干預鳳山人的事情，鳳山的未來，鳳山自己決定，「希望外來干預鳳山的人，他不要來鳳山這邊吵啦！」

被問到是否因為蔡總統下令，所以來協助黃捷？許智傑說，這跟蔡總統下令沒有直接關係，不管是蔡總統有沒有下令，包括他和民進黨鳳山區市議員張漢忠等人都會全力相挺，還有里長也都站出來，希望大家一起留住好的議員。

許智傑說，現在每天上下班都會排班站路口，到了後期，包括遊行、布條、車隊、掃街等，有很多選舉動作都會按照步調、全力衝刺。但他否認這是一場政黨對決、藍綠對決，他說，強調黃捷在鳳山的表現備受肯定。

罷捷團體發言人徐尚賢受訪表示，如果黃捷要在公辦罷免說明會敘述的政績，是在鳳山清捷隊出現後才開始假裝認真，在罷免案產生後才臨時抱佛腳的表現，那奉勸黃捷一句「全部收回去」，人民不需要這麼虛偽的議員，假裝做了些什麼。

徐尚賢說，在蔡英文下令、民進黨全力介入後，罷捷已變成全台的事情；他並批民進黨政府行政不中立，頃全黨之力介入，竟還有臉批別人有政黨介入。