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蔡其昌籲燃煤除役不拆 江啟臣：除役電廠也備用？

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
國民黨立委江啟臣（中）今受訪表示，只有中火燃煤機組當備用，那以前除役的電廠要不要也都會保留當備用，這是不合邏輯的做法。記者王敏旭／攝影
國民黨立委江啟臣（中）今受訪表示，只有中火燃煤機組當備用，那以前除役的電廠要不要也都會保留當備用，這是不合邏輯的做法。記者王敏旭／攝影

立法院副院長蔡其昌昨主張現有2部燃煤機組「除役不拆除」當備用，而台中市政府昨天表要求「燃氣進、燃煤退」，國民黨立委江啟臣今受訪表示，只有中火燃煤機組當備用，那以前除役的電廠要不要也都會保留當備用，這是不合邏輯的做法。

蔡其昌趁著立法院審中央政府總預算時，提出台電中火燃煤除役時間表，這是他首度大動作提出台中人最關切中火問題的解方，劍指2022台中市長選舉的意圖明顯。依據蔡的規畫，中火10部燃煤機組預計在2035全面除役，但設備不拆除。

江啟臣今出席新北先嗇宮活動受訪表示，中部人都很了解台中、中部的空汙問題，很多資料顯示只要能夠減煤除煤，對於空汙的改善是很有幫助的，所以在沒有缺電狀況下，要蓋蓋燃氣就要除煤，除非政府告訴大家缺電。

江啟臣指出，蔡總統講沒有缺電問題，且新增的2座燃氣機組的發電量是大於現在4座燃煤，所以新建燃氣電廠應同步把4座老舊的燃煤機組除役，蔡其昌說要備用，是不是代表發電、供電有問題，那政府應該要講更清楚。

江啟臣表示，政府、台電要照顧人民的肺、要改善空汙就拿出誠意，除煤都是國際趨勢，台灣已經落後人家很多了，難道要把舊的燃煤機組操到40年能除役？讓更多人因為空汙、肺癌、肺腺癌等，離大家而去才甘心？

江啟臣說，肺跟身體都會反映不要這樣的空氣，他不反對用燃氣來改善發電與空氣品質，雖然燃氣還是有汙染，但比亞煙煤的舊燃煤電廠來得好，蔡其昌要照顧中部人的肺、照顧台中的話，就要贊成台中市府的決定。

江啟臣 中火 蔡其昌

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