連署守護台灣 羅智強：萊豬公投連署書衝破30萬份

國民黨台北市議員羅智強「公投連署、縱騎台灣」今到屏東宣講，羅智強在屏東市中央市場宣講，國民黨屏東縣議員黃明賢、唐玉琴等人到場，羅智強說，最新民調有近7成民眾支持萊豬要公投，萊豬公投連署書衝破30萬份，代表人民力量集結。

今天上午，羅智強到屏東市中央市場宣講，由於近期南部空氣品質超差，無法騎單車，羅智強說，他要傳達人民反對萊豬聲音，最新民調有近7成民眾支持萊豬要公投，連署書衝破30萬份，代表人民所有的力量正在集結，反萊豬與黨派無關，執政黨用各種議題要轉移返萊豬的焦點，請民進黨不要錯估形勢，趕快跟民眾、社會大眾認錯。