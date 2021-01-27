募款爭議延燒 中常委嗆李乾龍：7月主席換人就不是你了

國民黨黨公職募款額爭議持續延燒，中央委員不滿責任額全部要上繳黨中央，過去在地方的捐款都不算，等於被扒兩層皮，不僅連署發公開信表達不滿，更要求中常委今天在中常會提案。有部分委員私下抱怨黨中央要改制度，必須先溝通清楚，不要立場踩這麼硬，甚至嗆秘書長李乾龍「今年7月如果換人就不是你了！」希望黨中央要有同理心。

有中常委、中央委員私下抱怨，過去上繳黨中央或地方黨部的錢，表面上說要給地方黨部，但最後都進了黨中央這個大水庫，地方還是變成要自籌，「也不知道黨中央把錢花到哪裡去」。況且，不管是捐給地方黨部或是地方候選人，都是替國民黨在盡力，「難道地方黨部、候選人都不是國民黨嗎？」被說是做自己人情和私相授受並不公允。

中央委員表示，如果真的要錢進黨中央，黨中央應該要建立制度，並跟大家溝通，而且過去一年到底哪些捐款算、哪些不算都要講清楚，「黨中央從來沒有對大家講清楚」。也有中常委建議，可以一半捐地方、一半捐黨中央，黨中央全拿，大家當然會認為不是太公平。

有中常委私下說，這次連署反黨中央的中央委員黃復興居多，大多是在前主席吳敦義那時候選出來的，因為他們都是當初洪秀柱上台後才進來的，當中央委員的時間沒有很久。他們在吳敦義時代不滿吳，但吳對募款責任額並沒有強制規定，但現在他們也不滿江啟臣，江又踩這麼硬，「而他也不夠大咖」。

中常委表示，捐款是一個大水庫的概念，不是分「中央國民黨」還是「地方國民黨」，以前捐給地方的可以合併計算，今年就開始做分流，因為地方很多議員根本就不捐，地方主委也不敢怎麼辦，所以地方黨部根本拿不到到錢。國民黨現在變成中央要實收50萬，根本不管地方財源，讓地方自己負責，這部分並不公平。

中常委說，很多常委募款能力本來就有限，過去要幫地方募款，現在又要繳50萬到中央，等於壓力倍增。既然要錢，那為什麼要取消副祕書長、中評委的募款變成樂捐？說他們說義務職所以不用募款，但中常委、中央委員也是義務職，也沒有領錢，況且國民黨現在沒有執政，募款難度比過去更高。

中常委抱怨，地方議員沒有繳錢給地方，中央就不管，讓地方自己去處理，但中常委、中央委員沒有上繳中央就不行，還說他們要捐錢給地方是自己要跟地方做朋友，講這種鬼話根本沒有做到公平正義。難道繳錢到中央，地方就不用幫忙募款了嗎？「繳兩份等於在趕客人嘛」。

中常委建議，如果要改變過去合併計算的作法，那就把過去的作法全部拿出來檢討和討論，不要只公布去年沒繳的名單，應該要溯及既往，否則很多人隔屆選就沒問題了，那過去那些沒繳的人難道都沒有責任？國民黨什麼時候把位子拿來用賣的？這不是一件很誇張事情嗎？一個人要負擔這麼多的錢在國民黨身上，那個責任和權力已經不對等了。