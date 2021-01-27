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冰凍三尺？資深媒體人爆：路永佳早就偽單親 經常一人帶孩子

聯合新聞網 / 綜合報導
連勝武與路永佳結婚11年，選在白色情人節完婚，如今卻爆出兩人婚姻早有問題。報系資料照／記者黃義書攝影
連勝武與路永佳結婚11年，選在白色情人節完婚，如今卻爆出兩人婚姻早有問題。報系資料照／記者黃義書攝影

現年44歲、連戰的二兒子連勝武昨(23)日被媒體爆出有婚外情，疑似與一名「骨感妹」已秘密交往3年，消息震驚各界。資深媒體人狄志偉在臉書爆出內幕，表示儘管連勝武給人一向親和的形象，看見路永佳單獨一人帶著孩子，出席社交場合已有一陣子了。

資深媒體人狄志偉在個人臉書「狄志為聊聊」中PO文，爆出連勝武與路永佳的「夫妻的世界」。表示消息一出，與他們熟識的朋友都相當震驚，並稱「冰凍三尺非一日之寒！看似甜蜜幸福的夫妻，背後都有不為人知的算計！愛情久了、過了保鮮期，夫妻之間昇華成為親情！」

狄志偉稱，多年前看見連勝武夫妻聯袂出席朋友小孩的慶生會，並帶著他們的孩子一同前來，夫妻兩人對人很客氣，彼此的互動也很好，「那時候覺得連勝武還蠻平易近人，很有禮貌，對老婆跟小孩很好，兩個人很恩愛的感覺！」但近期與朋友聚會，「多是路永佳自己帶著孩子」，也許「夫妻之間的感情有些風雨」。

路永佳昨日稱「如果真的有什麼，會跟他先生一起面對，畢竟家是兩個人的」，狄志偉則希望路永佳的婚姻，地基打得夠穩，「佳」可別被風吹跑了！

不僅是媒體人爆出內幕，路永佳的IG中也曾特別《分手快樂》這首歌，甚至在看完陸劇《三十而已》後表示，遇到渣男應該要有離開的勇氣，若雙方仍「渣在一起，悲慘只是活該」，還說當愛情變親情時，就會變成更厲害、更無敵的愛，「連鬼怪都無法破壞」。並曾自爆自己常因為孩子還有與先生的爭執，會在崩潰中嘶吼，「婚姻之所以不易，變化之大，外人難以理解，也很難用言語形容」等，剛過完生日的路永佳，疑似在婚姻上早面臨問題。

路永佳曾對陸劇發表觀後感言，認為若是遇到渣男仍渣在一起，悲慘只是活該。擷自路永佳臉書
路永佳曾對陸劇發表觀後感言，認為若是遇到渣男仍渣在一起，悲慘只是活該。擷自路永佳臉書

外遇 路永佳 連勝武

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