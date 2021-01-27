黨公職募款額爭議 黨中央做出三點決議滅火

國民黨正在全國如火如荼連署萊豬公投之際，但黨內卻因黨公職募款額爭議吵不停，秘書長李乾龍還來和中央委員溝通又爆出他們發公開信表達不滿之情事，今天將在中常會提案。黨主席江啟臣在周一午餐會報上，責成秘書長李乾龍去溝通，處理，並做成三點決議，不強制追討去年募款額，也不會黨紀處分，並暫時不公開已繳名單。

李乾龍表示，規定很清楚，就是中常委、中央委員和立委交給黨中央，議員、縣市長和黨費交給地方黨部。李說，「民進黨要繳兩次錢，國民黨現在不是家大業大卻還在計較！」李還說，捐給「個人」（候選人、黨部主委等）的錢是做自己的人情，怎麼會算在捐給黨中央的錢裡呢？這是個人認知的問題，但大家應該曉以大義。

李乾龍直言，民進黨就是要讓國民黨消滅掉，再消滅掉中華民國，在現在黨財務這麼困難的狀況下，沒有多的錢就繳分內的錢，有能力就多出一點錢，大家應該相忍為黨，「如果你覺得繳這個錢那麼困難，那就不要來選，把這個位子讓給別人 !」大家要想辦法自己去找錢，也要自己有募款能力。

黨務高層表示，去年沒有繳清募款額的人，黨中央不會強制執行追討；原本預計本周公開的已繳名單，也會經由黨中央先溝通，大家互相不要有誤解再來公開。但黨章規定，下次若要參選黨公職，不管是立委、議員、縣市長以及中常委、中央委員都必須把款項繳清才能提名、參選，江啟臣也在會中以自己參選黨主席把錢交清為例做說明。

黨務高層指出，有部分委員提出去年有捐款給候選人，但這部分因無法確實舉證金錢用途，加上過去時常有空口說白話、私相授受，沒有確實繳納給黨部的問題；加上去年也僅有一次縣市長補選，不是選舉期間就更沒有不按規定上繳黨中央的問題。而立委、中央委員和中常委若要自己捐款給候選人，不應與上繳黨中央的責任額混為一談。

黨務高層也說，去年度繳到地方的金額都有部分讓繳款人追認。例如有不分區立委捐款給地方並舉證，也由地方黨部認證，就有另外用專簽的方式處理，並非所有繳納到地方的款項都沒有受理。

黨務高層直言，中央委員這樣的做法是傷害自己的形象，如果要拿黨的名義做事，又不要為黨奉獻，那就當黨員就好，沒有人逼你選中央委員，不應該再國民黨最危急的時候為了這一點錢斤斤計較，這有點太難看了，「不要把國民黨當獅子會跟扶輪社」。而且外界對中央委員的形象已經有許多不滿，認為中央委員拿這個頭銜去做自己的事情，現在連基本對黨的奉獻都不願意做，這樣對中央委員和黨的形象都不是加分。