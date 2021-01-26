律師兄長呂傳勝病逝 呂秀蓮曝美麗島大審翻案秘辛

前副總統呂秀蓮哥哥呂傳勝律師日前逝世，她今天在臉書發文紀念哥哥的生平事蹟，並揭露一件外人鮮少知悉，但影響美麗島軍法大審，甚至台灣民主發展的秘密。

呂秀蓮說，美麗島事件於1979年12月10日晚上在高雄市爆發，她是當晚最主要的演講者，12月13日清晨第一個被逮捕入獄；當天中午電視播出，剛過70歲生日的母親乍聽，昏厥過去，跌斷右腿，哥哥也瞬間得到胃潰瘍，多年未痊癒。

她說，在專案小組日以繼夜的疲勞偵訊之下，被迫簽下許多認罪的證詞，1980年2月27日上午第一次見到大姐和哥哥，兄姊強裝笑臉告訴她，全世界都很關心這個案件，「明天開庭，全國最優秀的法官和檢察官都出庭，心裡有什麼話都要講出來」，還用手勢比劃，問她有沒有被「刑求」？哥還說：「妳是學法律的，自白必須出於自由意願才合法，妳好好想想，這幾個月來有受到什麼冤屈的話，明天法庭上統統講出來。」

呂秀蓮說，「對一個已經被關押兩個半月的我來說，他們對我說的話，我實在很難置信，最好的法官？有冤屈可說出來？怎麼可能？但是他們好不容易來看我，又為什麼會騙我？想來想去，將信將疑。回到押房後，我閉起眼睛，慢慢地理出頭緒，相信他們一定有盤算，不可能害我。回想偵訊過程種種，我用『人格解體式』、『斷章取義式』、『移花接木式』及『欺騙威嚇式』來形容偵訊取供的方式，我決定在法庭上為自己的清白而戰。」

呂秀蓮說，果然隔天開庭，前面幾位被告都誠惶誠恐，承認偵訊期間受到很好的照顧，自白都出於自願。她心想完了，如何唱獨腳戲翻供？幸好哥哥起身發言：「被告接受58天的偵查，她說心有餘悸，心裡有障礙，又說她日夜被偵訊，請庭上調查。」因此審判長只好讓她發言。她忽然悲從中來，痛哭失聲，邊泣邊說：「我沒有被刑求，但有刑求以外不正的方法，他們用比刑求更高明的方法。」她的另位辯護人鄭冠禮律師立即接口：「請審判長問被告，什麼比刑求更高明？」

呂秀蓮說，因此審判長只好讓她述說偵訊過程。她委婉說出「人格解體式」、「斷章取義式」，法庭上立即一片譁然，旁聽席上的記者們都豎耳傾聽。她斷斷續續說完話，法庭氣氛為之逆轉，其他被告的律師也爭相要求問明每個被告的偵訊過程有無違法。

呂秀蓮說，由於她的律師跟她特有的關係，使她配合辯護策略而巧妙翻供，終於帶動案情大翻轉，第二天各報都有完整報導；原本封閉的戒嚴體制也因十天軍法大審中，審判長與被告和律師的精彩舌戰被充分報導，而受到空前的衝激，台灣民眾的政治意識因軍法大審而被啟蒙開來。

她猶記得在審判終了前，哥哥在法庭上說出一句擲地有聲的話：「審判官們！今天你們在法庭上審判八名被告，別忘了，全國同胞在外面審判你們。而明天，歷史會審判你我大家。」

呂秀蓮說，歷史果真審判美麗島，軍法大審20年後，當時最年輕的辯護律師陳水扁居然和被判「暴力叛亂」罪的呂秀蓮搭檔，用和平民主的方式讓一黨專政50年的國民黨下台，實踐政黨輪替的民主憲政；假設當時沒有哥哥與她特殊的兄妹情誼，在法庭上無人敢翻供，審判的結果必然更悲慘，台灣的民主化或許遙遙無期。