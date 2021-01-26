高雄罷捷公辦說明會1月30日 有線電視和網路皆直播

高雄市選委會今天公布1月30日高雄市議會第3屆第9選舉區議員黃捷罷免案公辦電視罷免說明會事宜，當天上午9時到10時在有線電視第3頻道（公用頻道）直播，另有網路直播。

選委會表示，這次公辦電視罷免說明會30日上午9時至10時現場直播之後，31日下午3時到4時會重播，民眾可在高雄市的有線電視第3頻道收看，另現場都安排手語翻譯，讓聽語障市民也能了解說明會內容。

選委會表示，除了電視直播外，YouTube也有網路直播，高雄市選委會官網或中選會官網可以連結觀看YouTube直播。

到今天止，黃捷確定參加這場說明會，罷捷總部則要視法定領銜人劉辰芳的身體狀況而定。

選委會表示，雖然劉辰芳之前表示「不同意」辦理罷免說明會，依然有到場論述的權利，30日當天舉辦時，選委會人員仍要依規定唱名，如劉辰芳未到場，才能確定不發表意見。