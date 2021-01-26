快訊

陸女搭機返國瞞疫情「害60人隔離」 超慘下場曝

新冠肺炎下的運動末世：「運動泡泡」政策的裡與外

藍委疑有弊 立院將成立國發基金投資東貝光電調閱小組

聯合報 / 記者蔡佩芳／台北即時報導
立法院朝野黨團協商「中華民國110年度中央政府總預算案」。圖／翻攝國會頻道
立法院朝野黨團協商「中華民國110年度中央政府總預算案」。圖／翻攝國會頻道

立法院朝野黨團今天繼續協商「中華民國110年度中央政府總預算案」相關事宜，國民黨立委費鴻泰再批國發基金投資東貝光電案有弊，更主張移送國發會前副主委鄭貞茂。朝野立委討論約1小時，各黨團同意下會期將在經濟委員會成立「國發基金投資東貝光電案調閱專案小組」。

國發基金2019年投資東貝光電1億450萬元，但東貝光電卻在2020年底黯然下市，藍委質疑投資過程啟人疑竇。除東貝光電，國發基金投資如興、寶德能源也都踩雷，國民黨團提案凍結國發會績效管理預算20%，須經向經濟委員會提出專案報告經同意後始得動支。

費鴻泰協商時質疑，國發基金委託會計師事務所進行財務調查，已示警東貝財務有問題，國發基金仍堅持投資，國發基金的投資是否被東貝光電拿去還貸款？他向國發會要東貝光電案評估報告，國發會卻不給；國發會主委龔明鑫解釋，因為投資評估報告深入公司各種細節，攸關營業秘密，如果沒有明確弊端，沒辦法公開投資評估報告。

國民黨立委質疑東貝投資案是弊案，立法院應成立調閱委員會。經朝野激烈討論後，立法院長游錫堃建議以主決議方式處理。最後朝野同意，國發基金於一個月內向立院提出報告，說明東貝光電公司投資案之程序、投資管理與內部稽核作業；並在下會期在經濟委員會成立「國發基金投資東貝光電案調閱專案小組」。

立法院 國民黨

延伸閱讀

立院協商共識 經委會成立東貝光電案調閱小組

「松山100再出發」 費鴻泰寫春聯現場揮毫

統一發票代售地點變更 費鴻泰：應兼顧數位、便民

立委費鴻泰表態 挺蔣萬安2022選台北市長

相關新聞

【圖輯】攝影新聞眼／春節輸運 林佳龍戴好口罩再「說」

桃園疫情升溫，交通部長林佳龍在新春記者會上說明春節輸運及防疫措施。針對台鐵與高鐵列車上是否禁食，及禁賣自由座與站票，林佳龍沒有給出明確答案，只表示會在評估後與CDC討論。

藍委疑有弊 立院將成立國發基金投資東貝光電調閱小組

立法院朝野黨團今天繼續協商「中華民國110年度中央政府總預算案」相關事宜，國民黨立委費鴻泰再批國發基金投資東貝光電案有弊...

蔡其昌劍指2022 提中火燃煤除役時程能獲台中人芳心？

立法院副院長蔡其昌趁著立法院審中央政府總預算時，提出台電中火燃煤除役時間表，這是他首度大動作提出台中人最關切中火問題的解方，劍指2022台中市長選舉的意圖明顯。依據蔡的規畫，中火10部燃煤機組預計在2035全面除役，但設備不拆除。

黃子哲：胡志強握手柯林頓 突破蕭美琴的歷史性突破

我國駐美代表蕭美琴獲邀參加美國總統拜登就職典禮，蔡政府宣稱是台美斷交42年來首度獲美國「就職典禮籌備委員會」正式邀請。國...

廣告車掃街、社群宣傳...春節近流感疫苗催打壓力大 各地紛出奇招

去年流感疫苗搶打一度缺貨，又因傳出副作用影響民眾施打意願，衛福部緊急採購的35萬劑Flublok四價流感疫苗近日陸續送抵，這批疫苗過去從未在台灣打過，原想觀望其他縣市施打後再說；如今有催打壓力，最近新冠疫情緊張，要趕在春節流感高峰期催打，又要避免群聚，讓各縣市傷透腦筋，紛紛出奇招催打。

喊話黃捷！羅智強：如連署反萊豬公投 會請罷捷再給機會

騎腳踏車全台走透透宣傳「反萊豬、反雙標、拚公投、護食安」的台北市議員羅智強今天下午到鳳山罷捷總部，向黃捷喊話，如果黃捷能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。