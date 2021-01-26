藍委疑有弊 立院將成立國發基金投資東貝光電調閱小組

立法院朝野黨團今天繼續協商「中華民國110年度中央政府總預算案」相關事宜，國民黨立委費鴻泰再批國發基金投資東貝光電案有弊，更主張移送國發會前副主委鄭貞茂。朝野立委討論約1小時，各黨團同意下會期將在經濟委員會成立「國發基金投資東貝光電案調閱專案小組」。

國發基金2019年投資東貝光電1億450萬元，但東貝光電卻在2020年底黯然下市，藍委質疑投資過程啟人疑竇。除東貝光電，國發基金投資如興、寶德能源也都踩雷，國民黨團提案凍結國發會績效管理預算20%，須經向經濟委員會提出專案報告經同意後始得動支。

費鴻泰協商時質疑，國發基金委託會計師事務所進行財務調查，已示警東貝財務有問題，國發基金仍堅持投資，國發基金的投資是否被東貝光電拿去還貸款？他向國發會要東貝光電案評估報告，國發會卻不給；國發會主委龔明鑫解釋，因為投資評估報告深入公司各種細節，攸關營業秘密，如果沒有明確弊端，沒辦法公開投資評估報告。

國民黨立委質疑東貝投資案是弊案，立法院應成立調閱委員會。經朝野激烈討論後，立法院長游錫堃建議以主決議方式處理。最後朝野同意，國發基金於一個月內向立院提出報告，說明東貝光電公司投資案之程序、投資管理與內部稽核作業；並在下會期在經濟委員會成立「國發基金投資東貝光電案調閱專案小組」。