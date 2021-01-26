黃子哲：胡志強握手柯林頓 突破蕭美琴的歷史性突破

我國駐美代表蕭美琴獲邀參加美國總統拜登就職典禮，蔡政府宣稱是台美斷交42年來首度獲美國「就職典禮籌備委員會」正式邀請。國民黨文傳會副主委黃子哲說，這是件好事也值得肯定，但綠營輪番拿台美關係做大內宣，說是重大突破；那胡志強秀出駐美期間與時任美國總統柯林頓的合影，不就突破了蕭美琴的歷史性突破？

台中市前市長胡志強日前在臉書貼出1996年他任駐美代表時，介紹當時擔任立委的蕭萬長給當時的美國總統柯林頓，三人握手互相寒暄的歷史照片。

黃子哲說，雖然胡志強並沒有對該照片多做解釋或說明，但查閱新聞資料可知，應該就是在1996年8月30日當天，柯林頓接受民主黨全國代表大會提名後的一場酒會中，胡志強當面向柯林頓介紹去祝賀的時任立委蕭萬長，而蕭也向柯林頓轉達時任總統李登輝的問候之意。

黃子哲表示，蕭美琴參加拜登的就職典禮，民進黨立委林俊憲說這是台美42年來史上最佳；民進黨立委羅致政說是1979年以來，我國第一次獲得美國「就職典禮籌備委員會」的正式邀請，是重大突破；民進黨立委王定宇則強調蕭美琴以「外交使節團」身分獲邀請是史無前例。

黃子哲說，近日不少過去曾參加過美國總統就職典禮的人士，無論是政府官員、政黨代表、甚至是民間團體等，都拿出由「就職典禮籌備委員會」發出的邀函。證明所謂蕭美琴的出席是我國第一次獲得美國「就職典禮籌備委員會」的正式邀請，看來與事實不符，民進黨有自我吹噓之嫌。

至於蕭美琴是首次以「外交使節團」身分獲邀，黃子哲則表示，這需要外交部公布那張邀函，就知道蕭究竟是用什麼身分獲邀。退一萬步言，若蕭真的是以外交使節團身分獲就職典禮籌備委員會的邀請，就是綠營口中的歷史性突破。那過去同樣是駐美代表的胡志強能夠會見當時的美國總統柯林頓，不就突破了蕭美琴的歷史性突破？

黃子哲諷刺，民進黨的歷史知識薄弱，外交專業不足，卻老愛自我膨脹或雙標。例如過去有個蔡英文的文膽張之豪，入境美國時跟海關屁說蔡總統是排除政二代後的「亞洲第一位女總統」，後來被網友提出一堆過去亞洲女總統來狠狠打臉；又日前台中市長盧秀燕與美國在台協會AIT處長酈英傑會面時，表達拒絕萊豬，卻被民進黨批評是突襲，會破壞台美關係，但隨即被找出2012年時任高雄市長的陳菊，也曾針對美牛議題對當時的AIT處長司徒文當面嗆聲。