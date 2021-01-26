台獨理論大師：維持現狀僅權宜 統獨仍是終極抉擇

「『維持現狀』只是權宜之計，政府應該清楚表達統獨意向，！」台灣民意基金會26日發布統獨民調，台獨理論大師林濁水強調，維持現狀只是權宜策略，台灣人最終仍要選擇統一或獨立。前台南縣長蘇煥智分析指出，2018年台獨傾向曾降到35.1%，顯示統獨傾向與執政黨威望呈正相關。

執政聲望連動統獨

「蔡總統的民調看跌，但國際形勢仍給予一定支撐！」蘇煥智表示，主要在美中關係仍存在經貿衝突，拜登上台並沒有改變基本架構，香港反送中情勢仍繼續惡化；雖然近期發生部桃群聚感染事件，目前看來還在可控制的範圍，在經濟、就業等衝擊面，台灣都算是表現相對傑出的國家。

而蘇煥智也強調，正因為有這麼幸運的外在形勢，所以蔡總統的民調表現稱不上好；且台灣疫苗購買還沒有確定，也隨時可能進入社區感染階段，防疫體系才剛開始接受考驗。而談到統獨立場的分歧，他指出，2018年台獨傾向曾降到35.1%，可見執政黨受到民眾肯定與否，會與台灣前途未來認知連動。

應說明台美關係

林忠正指出，國民黨選擇親中，理論基礎是台灣貿易出口有40%靠中國，不親中的話台灣經濟會垮掉；而民進黨希望往獨立的方向走，但中共的武裝威脅有其效果，所以很多人仍選擇維持現狀，政治代價成為主要考量，不敢要求蔡總統馬上獨立。

「要用美豬問題戳破台美關係，這是國民黨的策略。」林忠正表示，「這也是我對蔡總統不滿的地方！」她應該出來說明台美關係，不能躲在背後，讓蘇貞昌戴著鋼盔往前衝，以為發行政命令就可以繞過監督，這是不負責任的態度。

破解維持現狀迷思

「統獨傾向如果追問到終極目標的話，支持『永遠維持現狀』的民意就只剩8.2%！」前立委林濁水指出，一般民意調查統獨傾向，其實都不強調對國家未來定位的終極意向，因為選擇獨立會受到中共軍事壓力，在終極目標不放棄下，選擇一個權宜的策略；建議立場與階段性政策可分開調查，避免問題造成混淆。

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