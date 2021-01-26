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連勝武被爆與女子喝酒過夜 妻IG「遇渣男有離開勇氣」洩端倪

聯合新聞網 / 綜合報導
連勝武與老婆路永佳當年的結婚照。圖／聯合報系資料照片
連勝武與老婆路永佳當年的結婚照。圖／聯合報系資料照片

國民黨榮譽主席連戰次子連勝武與老婆路永佳結婚多年，並育有三個子女，不過連勝武近日卻被拍到與身材姣好的美女在酒吧有親密互動，甚至直奔女方家過夜，對此，連勝武並未否認婚外情，而是澄清《蘋果日報》報導中的年紀錯誤，自己45歲，而老婆路永佳對此桃色風波則表示「兩人會一起面對」。

連勝武被爆與長髮披肩、面貌姣好的女子喝酒、過夜，跟老婆的婚姻也亮起紅燈，然而從路永佳的IG上能看出一些端倪，像是日前發文寫下觀看陸劇《30而已》的心得，「遇到渣男友有離開的勇氣，而不是給兩方藉口兩個渣在一起」、「在我們面前有很多路，難免不小心走錯，不用死胡同打轉，快找回屬於自己光明的路」，現在看來這幾行字像是在對自己喊話一樣。

事實上，路永佳前天才和朋友慶祝生日，沒想到隔天連勝武就被拍到與女子親密互動，夫妻關係讓外界霧裡看花。

夫妻 婚外情

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