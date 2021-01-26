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影／賴清德化身暖男 呼籲領養代替購買寵物
副總統賴清德今天化身暖男，出席台灣防止虐待動物協會 (TSPCA)舉辦的愛心公益活動，與台北市議員許淑華、快艇衝浪金牌國手陳美彤、國際馬術總會副會長黃啟芳一起力挺動保，並拍攝影片呼籲國人飼養寵物應以領養代替購買、落實飼主責任，提升收容動物福利。
「一日收容所志工」影片中，賴清德難得展現輕鬆一面，以暖男送養志工身分與收容所的小狗互動。賴清德回憶表示，在擔任台南市長時期，推動零撲殺政策，將捕抓來的動物先體檢，打預防針及植入晶片，除了讓牠們成為一般民眾的寵物，也幫這些訓練過的犬隻找工作，主動到果園、魚塭、工廠及警察局「推薦」，讓牠們成為守護員。後來有學校校長或老師主動要求領養，因為有些自閉學童不善於與其他小朋友互動，卻能與動物快樂相處。
賴清德強調，全台三十二處公立收容所，收容有七千多隻流浪動物，除了將牠們領養到家裡，若能有計畫性的推廣，主動幫犬隻找工作，相信很快就能解決收容所內流浪動物過多的問題，他也呼籲民眾一起愛護動物，到收容所陪伴動物為家庭活動，以領養代替購買。
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