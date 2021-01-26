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影／賴清德化身暖男 呼籲領養代替購買寵物

攝影中心 / 記者侯永全/即時報導
副總統賴清德（左）化身暖男與台北市議員許淑華出席台灣防止虐待動物協會舉辦的愛心公益活動。記者侯永全／攝影
副總統賴清德（左）化身暖男與台北市議員許淑華出席台灣防止虐待動物協會舉辦的愛心公益活動。記者侯永全／攝影

副總統賴清德今天化身暖男，出席台灣防止虐待動物協會 (TSPCA)舉辦的愛心公益活動，與台北市議員許淑華、快艇衝浪金牌國手陳美彤、國際馬術總會副會長黃啟芳一起力挺動保，並拍攝影片呼籲國人飼養寵物應以領養代替購買、落實飼主責任，提升收容動物福利。

「一日收容所志工」影片中，賴清德難得展現輕鬆一面，以暖男送養志工身分與收容所的小狗互動。賴清德回憶表示，在擔任台南市長時期，推動零撲殺政策，將捕抓來的動物先體檢，打預防針及植入晶片，除了讓牠們成為一般民眾的寵物，也幫這些訓練過的犬隻找工作，主動到果園、魚塭、工廠及警察局「推薦」，讓牠們成為守護員。後來有學校校長或老師主動要求領養，因為有些自閉學童不善於與其他小朋友互動，卻能與動物快樂相處。

賴清德強調，全台三十二處公立收容所，收容有七千多隻流浪動物，除了將牠們領養到家裡，若能有計畫性的推廣，主動幫犬隻找工作，相信很快就能解決收容所內流浪動物過多的問題，他也呼籲民眾一起愛護動物，到收容所陪伴動物為家庭活動，以領養代替購買。

台灣防止虐待動物協會推出「動物保護2021」年曆筆記本義賣，所得全數將捐作推廣動保相關工作，副總統賴清德呼籲民眾踴躍購買，幫助收容所內的流浪動物。記者侯永全／攝影
台灣防止虐待動物協會推出「動物保護2021」年曆筆記本義賣，所得全數將捐作推廣動保相關工作，副總統賴清德呼籲民眾踴躍購買，幫助收容所內的流浪動物。記者侯永全／攝影

賴清德 寵物

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