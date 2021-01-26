小英關心市場冷清 鄭文燦：防疫高峰期後推振興計畫

桃園包括南門市場、仲平黃昏市場與大湳市場都有確診者去過，連日來生意下滑，不見以往過年前人潮踴躍的盛況，連帶周標商圈、夜市也有影響，市長鄭文燦今天說，蔡英文總統今天早上也關心此事，他回應，防疫高峰期後，會提出傳統市場振興計畫、商圈的行銷計畫以及促進消費的計畫。

鄭文燦說，總統今天早上有向他關心市場比較冷清的問題，自己告訴她說，防疫的高峰期過後，市府會提出傳統市場振興計畫、商圈的行銷計畫以及促進消費的計畫，因為目前確實社區的足跡比較多，桃園鄉親的防疫意識大幅提高，現階段除了展開社區大消毒之外，他也希望在高峰期過後，透過辦理各項振興的活動，找回昔日買氣。

鄭文燦也強調，這段時間自己也跟市場、商圈的自治會信心喊話，希望大家要有信心，的確這幾天公布了足跡，市場少很多人，甚至沒有公布足跡的市場也少很多人，他希望這一場抗疫的戰爭可以在一定的期限下，讓疫情舒緩。