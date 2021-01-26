蔡其昌提主決議要中火燃煤除役 向盧秀燕喊話藍綠合作

立法院臨時會力拚本周五三讀通過今年度中央政府總預算案。被視為有意參選台中市長的立法院副院長蔡其昌今天拋出「中火燃煤除役時間表」希望列入主決議。蔡其昌並向台中市長盧秀燕喊話，放下成見、放下政治利益計算，藍綠結合督促台電，完成減碳藍圖。

蔡其昌今邀請中部綠委、台灣基進立委陳柏惟一起舉行記者會，提倡「中火燃煤除役時間表」。雖然沒有邀請中部國民黨立委，但蔡其昌一開場便強調，他沒有要與國民黨對抗，這不是一項對抗的主決議，不是不是幫台電講話、更不是台中市長前哨戰，外界想多了。

蔡其昌提出的主決議建請行政院要求經濟部督導台電，一、除新燃氣1、2號機組外，加速推動台中電廠新燃氣3、4號機組計畫及天然氣接收站計畫；二、未來每完成一部新燃氣機組商轉，兩年運轉順利後即除役不拆除(無運轉許可，但機器保留，因應緊急危機)現有兩部燃煤機組，以達成早一天燃氣、少一天燃煤；三、台中電廠10部燃煤機組原定2046年前全部除役，應提前約10年，在2035年實現。蔡其昌表示，希望給台電一些壓力，督促台電早日落實。

蔡其昌說，希望能早日解決台電與台中市政府的僵局，否則台中市民就要多承受一天燃煤的苦果，台電去年六度提出燃氣機組增設案，都被台中市府以環評為由擋下，早一天燃氣、少一天燃煤，希望能夠理性討論，讓國人在不缺電情況下讓燃煤退場，讓企業不擔心、願意在台中投資。他提出的是理性、中道、合理的方法，很願意與盧秀燕共同合作。希望盧秀燕支持他理性中道合理的看法，在不缺電前提下，達到減煤。