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佈局2022 民眾黨各地總服務處將轉型成地方黨部
備戰2022地方選舉，民眾黨計畫將總服務處轉型為地方黨部。民眾黨秘書長謝立功表示，時程視各地籌備進度，但「六都一定會比較快一點」。
民眾黨今舉行「民眾黨賀新春 書法揮毫暨春聯小物發布」記者會，由秘書長謝立功親自揮毫寫書法，落筆寫下「一堂和氣」四字。
謝立功也指出，民眾黨的地方組織分成總服務處、服務處，以及聯絡處。除了未來服務處作為提供地方服務的功能不變，聯絡處也會繼續留有相關聯繫方式，讓大家隨時都能聯絡的到民眾黨之外，總服務處將轉型成為地方黨部。
他表示，所謂的總服務處，就是一個縣市只有一個。據了解，目前民眾黨全台共有9個總服務處、17個服務處。謝立功表示，將是各地準備的情形陸續成立，轉型為地方黨部，例如基隆總服務處，就會改制為基隆地方黨部。
謝立功指出，目前期程尚未確定，但六都一定會比較快，而在外縣市、離島的部分，可能用比較多樣、不同的方式來運作。
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