賴清德推廣動保筆記本義賣 呼籲領養代替購買

副總統賴清德今天出席「台灣防止虐待動物協會（TSPCA）」記者會，推廣愛護動物及到收容所擔任一日志工，現場也放映他日前到瑞芳區動物之家拍攝的宣傳影片，呼籲以領養代替購買。今天TSPCA官網也推出「動物保護2021」年曆筆記本義賣，所得全數將捐作推廣動保相關工作，賴清德也呼籲大眾支持，並強調自己也會購買。

現場媒體問及，賴清德最近是否走溫馨路線，昨天到金山陪長者包水餃，今天與狗狗一起亮相，推廣動保。賴清德說，不管獨居老人、偏遠地區民眾及動物，都需要民眾支持，今天和動保團體一起關心動物，希望大家支持，「動物跟我們擁有同一個地球，是我們的家人朋友，也可是我們的導師、醫師的角色，應該愛護牠們，不應該虐待牠們，也應該用領養取代購買，飼養了就不要拋棄牠，若沒辦法領養，也可以去收容所陪陪牠們，帶牠們散步，可以自己去，也可以帶小孩去，是非常棒的親子活動。」

賴清德說，動保團體非常需要大家支持，尤其在經費上面，TSPCA推出的年曆筆記本裡面，有他、台北市議員許淑華及羽球好手戴資穎的照片。他也說，「我一定會買，但到底要買多少，我先不公開，但我非常希望大家能多多購買，可以買來送給朋友，除了達到經費贊助的目標，也是宣傳愛護動物，裡面有許多專業知識。」

也有媒體問，賴清德最近的活動是否在為「之後」暖身？他回應，現在防疫當前，最重要的工作是大家團結合作，一起來關心疫情發展。每個人都是防疫尖兵，如果大家團結，每個人守護好，國家防疫就沒有問題，除了共同防疫，大家還有自己本身的工作，把自己的工作做好最重要，副總統就是協助總統，總統公務繁忙，因此有時候一些愛心工作由他來代勞，也是應該的。