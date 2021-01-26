蔡其昌提中火燃煤提早除役 藍黨團質疑說一套做一套

立法院臨時會審查110年度中央政府總預算案，針對台中火力發電廠燃煤機組，國民黨立院黨團今下午舉行記者會，表示將提出主決議，要求台電建置台中火力發電廠2部燃氣機組時，應同步汰除4部老舊燃煤機組。並呼籲民進黨團支持提案。

國民黨立委江啟臣指出，上周已召開記者會要求經濟部，要求中火增設2部燃氣機組時，必須同步除掉4部老舊燃煤機組，台電至今沒有同意。蔡英文總統一直說台電供電無虞，卻依舊蓋新的燃氣機組，不肯讓老舊燃煤機組除役。

國民黨團主決議要求經濟部、台電，應該儘速優先淘汰中火四部老舊燃煤機組，在台中市府都審會通過設置計畫時，台電必須先除役兩部老舊燃煤機組，等燃氣機組建置完成後，再除役兩部，以提升全台空氣品質，維護民眾健康。

而立法院副院長蔡其昌則拋出新版本，盼每完成一部燃氣且商轉2年後，燃煤進入「除役不拆機」，僅考慮經濟成長推升用電，因應危機時才可上陣，如此一來，中火一號將打頭陣、可提前5年淘汰，全廠10部機組也有望提前除役。

江啟臣質疑，30年前設置的台中燃煤機組，環保意識、空汙狀態和現在完全不同，民進黨訴求只提到10部燃煤機組除役年限提早，但眼前的4部燃煤機組不能如期除役，談10年後的事有何意義？

江啟臣說，目前的潮流趨勢，各國都是提早把燃煤除役，民進黨版主決議更提到，未來每完成新的一部燃氣商轉，燃煤「除役不拆除」、繼續保留，那保留又有何用？明顯是打假球，以氣換煤，卻只增加燃氣未除煤，國民黨呼籲經濟部、台電應採納國民黨團主決議，不要只顧上意，不顧民意，「落實解決空汙問題，不必等到2035年。」

經濟委員會國民黨籍召委楊瓊瓔也說，民進黨不要再說一套做一套，若是真心為中部民眾著想，大家為空汙一起努力，應該儘速優先汰除中火4部老舊機組。