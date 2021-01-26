兩度下令力保 藍委：蔡英文眼中黃捷比疫情還重要？

衛福部桃園醫院爆發群聚感染，上千人被匡列要居家隔離。國民黨立委鄭正鈐在臉書表示，疫情擴散之際，蔡英文總統在3天內兩度下令要力保高雄市議員黃捷，卻只在臉書挺醫護，要國人共同承擔。在蔡英文眼中，難道黃捷比國人的健康還要重要？

鄭正鈐表示，如果罷免黃捷只是其個人民代身分的免除，對蔡英文而言，黃捷一點都不重要。但如果人民心中的憤怒是從罷免的管道反撲，黃捷被罷免，就會嚴重影響蔡英文的權勢基礎，蔡英文豈會不著急？所以，蔡英文在20日民進黨的中常會中，直接下令力挺黃捷，短短隔了兩天，又在23日的台中市黨公職座談會中，再次明示要保住黃捷。3天內，蔡英文兩度疾呼「保黃捷」，可想見蔡英文內心的緊張與不安。

鄭說，王浩宇在民進黨的意料之外被罷免，蔡英文驚覺罷免已經不只是罷免，而是民怨對蔡政府反撲的管道。蔡英文看到了自己的危機，但她卻沒有勇氣去面對與承擔各種執政的亂象，只在乎自己的權力基礎是否穩固。面對民怨可能如洪水般的潰堤，「保黃捷」只是蔡英文急忙堵住缺口的應急「膠帶」，但「膠帶」能堵得了洪水嗎？