外交部發布賀歲影片 波鴿波妹帶大家外交部一日遊

農曆年將至，外交部今天發布賀歲影片，由領事事務局吉祥物「波鴿」及「波妹」介紹外交部中6個單位的工作成果，台北賓館及台灣美國事務委員會具有歷史意義的建築物也入鏡。

外交部今天發布牛年賀歲短片「外交部一日遊」，影片由外交部年輕人員演出，「波鴿」及「波妹」串場介紹領務局、台美會、北美司、國際合作及經濟事務司、國際傳播司、資訊及電務處6個單位。

外交部表示，今年的影片內容涵蓋台美關係近年的重要進展，發行提升台灣辨識度的新版護照，協助友邦促銷咖啡與農漁等產品，還有推動各項經貿合作計畫、強化外交部及駐外館處網路資訊安全，以及出版外文期刊雜誌等多項工作。

外交部表示，外交部自2009年起，每年在農曆春節前推出賀歲短片，近三年來由年輕基層員工參與演出，今年的短片劇本是由外交部員工自行創作，發揮新世代外交人員的創意與活力，向國人祝福牛年行大運。