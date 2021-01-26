屬藍黃復興被指政黨介入罷捷 徐尚賢：民進黨沒介入？

罷免高雄市議員黃捷總部發言人徐尚賢是國民黨黃復興黨部選出的黨代表，黃捷今天表示希望罷免公民權的行使背後，不要有政黨介入和操作；徐尚賢反批綠營是雙重標準，去年罷免高雄市前市長韓國瑜時可說傾全力介入，現在民進黨主席蔡英文還帶頭挺黃捷，難道這不是政黨介入？

黃捷今天被媒體問到徐尚賢屬國民黨黃復興黨部黨員，還是黨代表，罷捷是不是國民黨在操作？黃捷說，她也是看了新聞才知道此事，希望背後不要有政黨介入，也不要有操作民主的活動；她從頭到尾都沒做錯事，都是正常問政，盼鳳山鄉親能看到她的努力， 2月6日站出來投「不同意」票，回歸民主運作，不要讓鳳山淪為報復性城市。

徐尚賢並沒有迴避國民黨黃復興黨代表的身分，他表示，當黨代表是榮耀，公民展現意志更是榮耀；難道是公民就不能有黨籍嗎？莫非有黨籍公民的所作所為都是為黨做事？如果依據這樣的「神邏輯」推論，中華民國的蔡英文總統所作所為都不是為了國家、而是為了民進黨囉？