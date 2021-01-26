陳柏惟罷免警訊？最新民調 基進政黨支持度腰斬剩一半

台灣民意基金會今天公布最新民調。政黨支持度部分，民進黨維持在3成1左右，國民黨為22.2%較上月增加5.5個百分點，時代力量則由上個月的7.1％跌至僅剩3.5％，台灣基進同樣腰斬，從5％降為2.5％。

該民調項目為，「台灣目前有兩個大黨，民進黨和國民黨，還有幾個小黨如台灣民眾黨、時代力量、親民黨、台灣基進等。在所有政黨中，您個人最支持的是哪一個政黨」？結果顯示，31.3%選擇民主進步黨，22.2%中國國民黨，10.1%台灣民眾黨，3.5%時代力量，2.5% 台灣基進，1.9%其他政黨合計，27.3%沒特別支持哪一個政黨，1.2%不知道、拒答。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，整體來看，民進黨支持者規模沒有繼續下滑，維持在3成1左右，國民黨這個月大有斬獲，回升5.5個百分點，彌補了上個月的流失；同時，民眾黨流失4.1個百分點，兩黨支持者規模似存在某種共變性，值得觀察。

游盈隆分析，時代力量和台灣基進則各自流失可觀的支持者，可能與普遍被外界認為是「小綠」有關，加上小黨表現如果在一段時間之內讓民眾無感，就會往下滑，這可以理解。

本次調查委託山水民意研究公司受基金會進行，訪問期間為1月18、19日；以全國為範圍的20歲以上成年人為對象，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1081人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98％。