最新民調／蔡英文、蘇貞昌第二任期 滿意度超過五成

蔡英文進入第二任期超過半年，其中發生萊豬進口爭議、黨內立委涉弊等情事，中華民意研究協會針對蔡政府滿意度進行調查，今天公布最新民調數據，蔡英文總統與行政院長蘇貞昌滿意度皆超過五成，不滿意度則分別有三成四和四成。

蔡英文總統自去年520連任至今的表現，最新民調顯示，有57.9%滿意，34%不滿意，無反應的則有8%；對於對蘇貞昌擔任行政院長的表現，則有52.2%滿意，40.9%不滿意，無反應7%。

本次調查是中華民意研究協會於110年1月18日至20日晚間18時至22時進行，抽樣方法採用電話號碼後兩碼隨機抽樣，成功訪問有效樣本1068位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3%以內。