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蔡英文民調創13個月新低 游盈隆：對權威挑戰近在咫尺

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蔡英文民調創13個月新低 游盈隆：對權威挑戰近在咫尺

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
台灣民意基金會民調顯示，蔡英文總統民調創13個月新低。圖／台灣民意基金會提供
台灣民意基金會民調顯示，蔡英文總統民調創13個月新低。圖／台灣民意基金會提供

台灣民意基金會今天公布最新民調。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，盡管蔡英文總統民調仍有略微過半數國人的支持，但這已經是過去13個月以來的最低點；從近期國內外大環境的急遽改變看，包括內在防疫與萊豬爭議四起，對蔡總統領導權威的挑戰，已近在咫尺。

游盈隆指出，在這次對蔡總統聲望的民調中，14.8%非常贊同、36.5%還算贊同、21.3%不太贊同、16.1%一點也不贊同、11.3%沒意見或拒答；換言之，最新民意顯示，在20歲以上的台灣成年人當中，有5成1的人基本上贊同蔡總統處理國家大事的方式，3成7不贊同，贊同比不贊同的人多13.9％。游說，這顯示蔡總統領導國家方式繼續獲過半數台灣人民的認可。

游盈隆表示，但和上個月相比，贊同蔡總統處理國家大事方式的人減少1.5％，不贊同的人增加1.1％；贊同比不贊同的人，較上次調微幅下滑2.6％，這意味著蔡總統整體聲望雖持續下滑，像融冰一樣，但下滑速度減緩。

游盈隆說，2020年整整一年蔡英文的「總統職務表現贊同率」都高於50%，最高是5月的71.2%，最低是12月的52.8%，這出現在新冠肺炎大流行的歷史情境下，是非凡的表現；但從另一個方面看，「總統職務表現不贊同率」最低是5月的15.6%，最高是12月的36.3%，兩者相差高達20.7％，顯示民調是呈現下行趨勢。

游盈隆表示，根據「總統蜜月期」的操作性定義，首先「總統職務表現贊同率」大於或等於50%；再者「總統職務表現贊同率」和「總統職 務表現不贊同率」兩者相差20％以上，如果這兩項標準都具備，則總統蜜月期還持續著，反之若兩項標準都不具備，或只具備其中之一，那可據以判斷總統蜜月期已經結束；本次民調結果再次顯示，蔡英文總統剛結束蜜月期的正常生活已經開始。

本次調查委託山水民意研究公司受基金會進行，訪問期間為1 月18、19日；以全國為範圍的20歲以上成年人為對象，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1081人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98％。

游盈隆 民調 蔡英文

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