快訊

蔡英文民調創13個月新低 游盈隆：對權威挑戰近在咫尺

問世間情為何物？玩遊戲送宋怡慧新書《談情說愛，古人超有哏》

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民調／近七成支持萊豬進口用公投決定 六成怕吃到萊豬

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨積極發起反萊豬公投。本報資料照片
國民黨積極發起反萊豬公投。本報資料照片

中華民意研究協會今公布最新民調，針對萊豬進口近1個月，國人仍有56.7%擔心吃到萊豬，對於蔡政府在進口萊豬議題上替民眾把關食安也有52.1%沒有信心；更有高達67.7%的民眾支持透過公民投票來決定萊豬是否進口。中華民意研究協會理事長黃旻華表示，結果顯示政府在沒有充份溝通與片面決定欠缺正當性，因此民眾普遍支持應透過公投來展現民意。

對於「添加少量萊劑的豬肉並不是有毒的豬肉」的論述上，有58.9%的民眾不同意，僅31.9%民眾支持此說法；且支持萊豬進口應透過公投決定的民眾高達67.7%，不支持的只有26.7%；對於政府在萊豬議題上的食安把關是否有信心，52.1%民眾沒信心，43.8%有信心。

黃旻華表示，正因民眾對中央政府的相關配套措施沒有信心，也有48.1%民眾同意地方政府可以採比中央更嚴格的標準，以避免萊豬對於國民健康的危害，但也有43.4%民眾不同意。不過在目前中央政府的規範下，仍有56.7%的民眾擔心自己或家人可能會吃到萊豬。

本次民調調查時間為1月18日至20日，以電話訪問的方式，隨機抽樣成功樣本數為1068個，在95%的信心水準下，最大誤差應不超過±3%。

萊豬 食安 民調

延伸閱讀

「英相不准也要辦」 蘇格蘭再推獨立公投 民調過半贊成

英國脫歐她欲獨立 蘇格蘭公投聲浪再起

國民黨拚公投 兩項公投連署書合計已逾50萬份

與美FTA沒了 蘇偉碩轟：蔡英文政府開放吃萊豬做什麼？

相關新聞

民調／近七成支持萊豬進口用公投決定 六成怕吃到萊豬

中華民意研究協會今公布最新民調，針對萊豬進口近1個月，國人仍有56.7%擔心吃到萊豬，對於蔡政府在進口萊豬議題上替民眾把...

陳柏惟罷免警訊？最新民調 基進政黨支持度腰斬剩一半

台灣民意基金會今天公布最新民調。政黨支持度部分，民進黨維持在3成1左右，國民黨為22.2%較上月增加5.5個百分點，時代...

最新民調／蔡英文、蘇貞昌第二任期 滿意度超過五成

蔡英文進入第二任期超過半年，其中發生萊豬進口爭議、黨內立委涉弊等情事，中華民意研究協會針對蔡政府滿意度進行調查，今天公布...

蔡英文民調創13個月新低 游盈隆：對權威挑戰近在咫尺

台灣民意基金會今天公布最新民調。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，盡管蔡英文總統民調仍有略微過半數國人的支持，但這已經是過...

都發局長黃景茂被中央挖角 徐弘庭：不由得捏把冷汗

台北社宅租金高引發爭議，台北市都發局長黃景茂農曆年後，將請辭局長職務，被中央挖角擔任內政部國家住宅及都市更新中心執行長。...

屬藍黃復興被指政黨介入罷捷 徐尚賢：民進黨沒介入？

罷免高雄市議員黃捷總部發言人徐尚賢是國民黨黃復興黨部選出的黨代表，黃捷今天表示希望罷免公民權的行使背後，不要有政黨介入和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。