默克藥廠停止開發兩種新冠疫苗！數據顯示免疫反應不足

美國默克藥廠（Merck）25日表示，將停止開發兩種實驗性新冠肺炎疫苗，因為初期試驗數據顯示，它們無法產生與自然感染或現有疫苗相當的免疫反應。

彭博資訊報導，這家擁有成功開發疫苗史的美國製藥巨頭採取了與競爭對手輝瑞、默德納和強生藥廠不同的策略，使用一種更為傳統的方法，專注於減毒活疫苗技術。一種名為V590的疫苗是借用默克藥廠伊波拉病毒疫苗的技術，另一種V591疫苗則是以歐洲使用的麻疹疫苗為基礎。

上述兩種疫苗的開發速度都在這場疫苗競賽中落後。默克藥廠去年底完成招募第一批參與者，進行初期安全研究工作，但當時輝瑞和莫德納藥廠都已準備好後期數據報告，而默克藥廠到本月中才取得試驗的中期結果。

默克研究實驗室（Merck Research Laboratories）傳染病和疫苗臨床研究副總經理卡特尼斯（Nick Kartsonis）說，結果「令人失望，而且有些意外」。與自然感染新冠病毒的人相比，這兩種疫苗產生的中和抗體較少，在人體激發的免疫反應也較弱。

卡特尼斯24日接受採訪時說，「我們沒有達到讓實驗繼續進行的門檻」。在評估數據之後，默克藥廠高層決定停止疫苗開發計畫，並將資源轉移給公司開發其他新冠病毒療法。