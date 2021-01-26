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都發局長黃景茂被中央挖角 徐弘庭：不由得捏把冷汗

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
北市都發局長黃景茂傳請辭，將前進中央任住都中心執行長。圖／聯合報系資料照
北市都發局長黃景茂傳請辭，將前進中央任住都中心執行長。圖／聯合報系資料照

台北社宅租金高引發爭議，台北市都發局長黃景茂農曆年後，將請辭局長職務，被中央挖角擔任內政部國家住宅及都市更新中心執行長。台北市議員徐弘庭則在臉書說，他不由得捏把冷汗。並批評黃景茂，北市府都更中心爛攤未解，竟要去中央當住都中心執行長。黃至少20萬起跳的月薪，讓長期受到不平等待遇的都更中心基層同仁，情何以堪？

徐弘庭說，他曾經在質詢黃景茂都更中心預算年年增加卻績效不彰時，黃景茂說同仁多被中央挖角，所以要提高預算留住人才。但他調閱中央地方資料發現，真正的事實是，北市都更中心109年度60人的人事費用(不包括董事長及執行長薪資)即高達7400萬；但同年度中央住都中心，包括董事長及執行長的81人薪資，預算僅6400萬。

徐弘庭說，究竟是黃景茂公然欺騙議員、唬弄議員？還是黃景茂根本搞不清楚狀況？而後繼續深入追蹤才發現，都更中心副執行長洪志生自肥，自己核定高額獎金以及調薪的事情。

徐弘庭說，他去年多次質詢都更中心副執行長洪志生狂領14個月、156萬高額獎金的貪瀆事件，歷經半年的過程中，黃景茂身為都更中心執行長，質詢中公然欺騙議員、欺騙柯文哲說洪志生「人已離職」，但事實卻是仍在職。

徐說，黃景茂隻手遮天，在沒有查明貪瀆事件真相、沒懲處之前，竟批准洪志生「個人考量」辭呈；甚至在查明洪志生獎金核發確有問題調查報告送至都更中心董事會，黃景茂都沒任何作為！直到徐再次質詢，拿出報告要求柯文哲查辦，市府才找律師研議向洪志生追討22萬！過程對於政務官的失職、失能，至今沒有任何懲處。

徐弘庭說，黃景茂身兼都更中心執行長及主管機關都發局長，擁有副執行長薪資、績效獎金的簽核權力，竟讓副執行長自己獨領14個月、約156萬高額獎金，洪志生固然有錯，黃景茂難道無須為其失職的管理負責？！

徐弘庭說，如今北市都更中心的爛攤子尚未解決，黃景茂就要去中央當住都中心執行長，至少20萬起跳的月薪，讓長期受到不平等待遇的都更中心基層同仁情何以堪？

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