快訊

中和好市多土地51億售出 專家：造鎮規模百億元起跳

全球新冠確診人數破1億大關！逾214萬人死亡

黃捷今起街頭請託投不同意票 羅智強下午挺罷捷

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市議員黃捷（左三）由立委許智傑（左二）、議員陳致中（右一）、林智鴻（左一）等陪同，今天一早到街頭請鳳山民眾2月6日投「不同意」罷免票。記者楊濡嘉／攝影
高雄市議員黃捷（左三）由立委許智傑（左二）、議員陳致中（右一）、林智鴻（左一）等陪同，今天一早到街頭請鳳山民眾2月6日投「不同意」罷免票。記者楊濡嘉／攝影

面對2月6日罷免投票的高雄市議員黃捷今天起由民進黨立委許智傑和市議員陪同，每天早上和傍晚站街頭向鳳山選民拜託2月6日出來投「不同意」罷免票。罷捷團體則預告今天下午台北市議員羅智強要到罷捷總部為他們加油打氣。挺捷、罷捷各展較勁交鋒力道。

今天上午黃捷在許智傑、市議員林智鴻、陳慧文、張漢忠、陳致中等的陪同下，到鳳山、苓雅交界的澄清、自由路口向過往汽機車揮手請託，請鳳山公民2月6日出來投「不同意」罷免票。

黃捷和許智傑表示，今天起的每天早上和傍晚，都會在路口懇請鄉親投不同意罷免票，讓鳳山回歸民主運作，鳳山是一 個感恩的地方。

對於羅智強下午要到罷捷總部挺罷捷之事，黃捷說，罷免權是公民權，對公民權的行使都尊重，但也不要淪為政黨操作的工具，希望羅智強也可以秉持理性來看待，不要把政黨的意識型態放入，而是要由鳳山人決定鳳山是感恩的城市、還是報復的城市。

許智傑也強調鳳山決不是報復、仇恨的城市，他在鳳山市長任內就喊過「大愛鳳山、幸福城市」。黃表示相當感謝許智傑、議員的相挺，也表示盼團結度過難關，杜絕報復式罷免，讓高雄回歸民主城市運作。

罷捷總部發言人徐尚賢說，下午羅智強到總部，會宣講反萊豬之事，也會表達挺罷捷，如果黃捷、民進黨說這是政黨介入，請問，民進黨主席蔡英文帶著民進黨挺黃捷，算不算政黨介入？民進黨的一直這樣，自己做，可以，別人做就不行，像去6月6日罷韓，民進黨沒有介入嗎？今年元月16日桃園罷免前議員王浩宇，民進黨說國民黨介入，不符民主，但面對2月6日罷捷投票，民進黨主席帶頭挺黃捷，民進黨公職陪黃捷街頭請託，到底那個政黨把罷免拿來當做政治鬥爭的工具，相信人民心中自有一把尺。

高雄市議員黃捷（左前）由立委許智傑（後左一）、議員陳致中（左三）等多位議員陪同到街頭請鳳山民眾2月6日投「不同意」罷免票。記者楊濡嘉／攝影
高雄市議員黃捷（左前）由立委許智傑（後左一）、議員陳致中（左三）等多位議員陪同到街頭請鳳山民眾2月6日投「不同意」罷免票。記者楊濡嘉／攝影
罷捷團體1月23日舉辦「反萊豬、罷黃捷」遊行後，今天下午將有台北市議員羅智強前往加油打氣。圖為「反萊豬、罷黃捷」遊行／本報資料照片
罷捷團體1月23日舉辦「反萊豬、罷黃捷」遊行後，今天下午將有台北市議員羅智強前往加油打氣。圖為「反萊豬、罷黃捷」遊行／本報資料照片

民進黨 黃捷 罷免

延伸閱讀

封院栽贓馬英九？ 羅智強貼鐵證：涂醒哲說不後悔封院

韓國瑜的潘朵拉盒子再啟？國民黨聲援「罷捷」的潛在危機

影／挺黃捷 林飛帆：高雄主流民意認為好的議員要留下來

藍綠動員 罷捷、挺捷街頭拚場

相關新聞

黃捷今起街頭請託投不同意票 羅智強下午挺罷捷

面對2月6日罷免投票的高雄市議員黃捷今天起由民進黨立委許智傑和市議員陪同，每天早上和傍晚站街頭向鳳山選民拜託2月6日出來...

和平醫院封院 不是馬下令…但真正問題恐非封院

國內新冠疫情拉警報。衛福部桃園醫院醫護人員爆發群聚感染，防疫指揮中心匡列5000人居家隔離，是否封院、封城引發討論，過去和平醫院封院的歷史記憶也再度被提起。

【圖輯】照片看歷史／2009年貓熊團團、圓圓見客啦！

貓熊團團、圓圓首日和民眾相見，台北市立動物園民眾大排長龍搶看貓熊；開園時間一到，動物園馬上陷入一片瘋狂，民眾紛紛湧入貓熊館，排隊的人龍一度長達兩、三百公尺，不少小朋友頭戴貓熊頭套，眼睛盯著貓熊不放，嘴裡直喊「團團好可愛、圓圓看這邊」。

指揮中心永遠是對的？孫大千：民進黨以攻擊代替防守

前立委孫大千在臉書表示，民進黨在過去一年多的時間中，一直仰賴著防疫紅利來維持施政的高支持度和高滿意度，在「防疫優先、防疫...

監院首例 受刑人可視訊陳情

監察院長陳菊昨天宣布監察院與法務部合作，首創「遠距視訊陳情」，明天將受理監察史上首件監所受刑人視訊陳情案件，使行動自由、...

中正紀念堂轉型過渡期 促轉會建議儀隊戶外表演不致敬

中正紀念堂轉型方案遲未定案，文化部長李永得日前一席「抗議者立場稍趨向溫和，不主張拆館與拆銅像」，引發獨派團體蛋洗蔣介石銅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。