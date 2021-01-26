黃捷今起街頭請託投不同意票 羅智強下午挺罷捷

面對2月6日罷免投票的高雄市議員黃捷今天起由民進黨立委許智傑和市議員陪同，每天早上和傍晚站街頭向鳳山選民拜託2月6日出來投「不同意」罷免票。罷捷團體則預告今天下午台北市議員羅智強要到罷捷總部為他們加油打氣。挺捷、罷捷各展較勁交鋒力道。

今天上午黃捷在許智傑、市議員林智鴻、陳慧文、張漢忠、陳致中等的陪同下，到鳳山、苓雅交界的澄清、自由路口向過往汽機車揮手請託，請鳳山公民2月6日出來投「不同意」罷免票。

黃捷和許智傑表示，今天起的每天早上和傍晚，都會在路口懇請鄉親投不同意罷免票，讓鳳山回歸民主運作，鳳山是一 個感恩的地方。

對於羅智強下午要到罷捷總部挺罷捷之事，黃捷說，罷免權是公民權，對公民權的行使都尊重，但也不要淪為政黨操作的工具，希望羅智強也可以秉持理性來看待，不要把政黨的意識型態放入，而是要由鳳山人決定鳳山是感恩的城市、還是報復的城市。

許智傑也強調鳳山決不是報復、仇恨的城市，他在鳳山市長任內就喊過「大愛鳳山、幸福城市」。黃表示相當感謝許智傑、議員的相挺，也表示盼團結度過難關，杜絕報復式罷免，讓高雄回歸民主城市運作。