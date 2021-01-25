涂醒哲秀公文解釋和平醫院封院始末 指馬英九的決策

2003年和平醫院因SARS疫情封院決策，最近引發藍綠互嗆。藍營將矛頭指向時任衛生署長涂醒哲，綠營則指向時任台北市長馬英九。馬辦今天則發出聲明，強調當年和平醫院封院是「中央下令、地方執行」。但涂醒哲也在個人臉書公布公文，再度將責任指向馬英九及台北市前衛生局長邱淑媞。

涂醒哲表示，和平醫院的院內感染，絕對是2003年SARS疫情中最令人感傷的一環，事實就是事實，但因為邱淑媞拿出公文想要甩鍋，他也一一說明。

針對和平醫院為什麼要封院？涂醒哲說，這是因為台北市政府不想照顧SARS病患，竟然把市立醫院內的負壓隔離病房，盡量用肺結核病人去填滿，然後以「沒有病床」當作理由，將疑似感染的病人轉到新光醫院、台大醫院等。以為這樣就安全，結果反而掉以輕心，有些症狀非典型的病人沒有轉出去，因此造成院內醫護及其他工作同仁的感染。

涂醒哲說，他指示當時34家署立醫院的院長做好全面性警戒，絕對不可以推病人，更不可以隱匿個案，以免造成疫情擴大。所有署立醫院戰戰兢兢，接受了非常多的疑似個案及確診個案，但沒有一家發生院內感染。由此可知，「不推病人」是防疫上最重要的基本原則，很可惜，當時台北市政府並沒做到；推病人還會造成感染源擴散到其他醫院及社區，更是萬萬不可。當年全台灣SARS的疫情擴散，主要都是來自和平醫院的個案。

針對封院的決定怎麼來？涂醒哲說，發生這麼大的院內感染，台北市政府緊張起來，馬英九和同仁討論後，認為封院可以減少散播，馬英九接受媒體訪問時親口表示，在4月24日一早，就召集邱淑媞及和平醫院院長吳成文，做出管制人員出入的決定，後來接到時任行政院秘書長劉世芳來電，馬指派副市長及邱淑媞去行政院開會。專家學者接受台北市政府的決定，也做出台北市衞生局接管，中央全力協助的結論，這是亡羊補牢的負責任做法。

針對自己公布的公文，涂醒哲表示，這個結論由行政院衞生署依行政慣例，發出公文給台北市衞生局、台北市政府、和平醫院及疾病管制局，因此公文上有他的名字。公文清楚要求台北市衛生局成立「接管小組」進駐和平醫院，須管制人員出入，分區使用管理，專家群更進一步建議，要做好醫院內醫護人員的個人分開檢疫等三項具體防疫配套措施，他也親自打電話給邱淑媞，請他務必找市長、副市長協助，找到可以安置同仁的檢疫場所。

涂醒哲說，封院決定有助防止疫情擴散，並沒有錯，但「配套措施執行能力」太差，反而會造成更大的院內感染。例如，把在外面可以做自我居家檢疫的醫護人員召回，因為衞生局配套未做好，而讓醫護暴露在更危險的場所。因此，檢討專家群和台北市政府討論過的封院決定對或錯，是沒有意義的，要檢討的是「為什麼沒有按照專家的建議做好封院的配套措施？」

涂醒哲說，SARS疫情防治的確經驗不足，一開始連檢驗的方法都沒有，都是靠學者專家群以民主及科學的方法尋求共識，決策也會隨著對病毒及流行資訊的了解而改變。如果當年台北市政府衛生局能積極參加專家會議，和中央一起開記者會，而不是另起爐灶，甚至砲打中央，或許和平醫院的院內感染，及全台灣的疫情擴散就不會這麼嚴重。

涂醒哲說，往者已逝，來者可追。以前的錯誤作為和學到的教訓，正可以做這一次武漢肺炎病毒防疫的養分。SARS的防疫經驗，絶對是這一次台灣防疫成功重要因素之一，請國人相信疫情指揮中心，不要說三道四，也不要再自以為是，只有全國一致，不分彼此，政府快速專業做防疫，全民動員保健康，才有戰勝的希望。