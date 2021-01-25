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再為和平醫院封院嗆馬英九 民進黨：高院認定市府害命
和平醫院曾在2003年因SARS疫情一度封院，當時到底是誰下令決策，最近引發藍綠互嗆。藍營將矛頭指向時任衛生署長涂醒哲，綠營則指向時任台北市長馬英九。馬辦今天則發出聲明，強調當年和平醫院封院是「中央下令、地方執行」。
對於馬辦說法，民進黨發言人簡舒培表示，律師黃帝穎已經在臉書秀出當初高院判決書，當時高院引用台北市政府調查小組提報，清楚指出四大防護措施上疏失，認定市政府害命，國賠確定，請馬英九不要刻意忘記過去的事實，防疫不需要政治口水，「當初和平醫院封院所帶來的傷痛，是我們都不願見到的。而SARS的防疫經驗與教訓，也是台灣這次能夠成功因應武漢肺炎的重要原因。」
簡舒培強調，當前台灣正面臨非常時刻，部立桃園醫院發生院內群聚感染，正需要上下一心，全力支持醫護，政治人物不應當用政治語言去影響防疫，打擊醫護人員士氣。
簡舒培表示，前衛生署長楊志良、台北市前衛生局長邱淑媞等人的不當發言，嚴重影響醫護，實在令人遺憾；民進黨再次呼籲，請大家不要再做政治操作、不要再有政治口水，應共同合作，全力支持防疫，讓台灣度過此次難關。
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