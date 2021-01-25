【重磅快評】阿中「察納雅言」印證和平封院的決策模式

部立桃園醫院群聚感染擴大，疫情吃緊，綠媒及網軍卻仍勤帶風向，藉打台北市衛生局前局長邱淑媞，卻劍指前總統馬英九，意在為蔡政府處理部桃危機喪失先機轉移焦點；只是斷章取義的伎倆經不起檢驗，綠媒如果真的明察秋毫，怎不問問陳時中既然察納雅言，為何不理會桃園市長鄭文燦3天前提出從嚴居家隔離的建議，以致落得昨晚得緊急宣布擴大隔離五千人的局面？

在眾專家噤口之際，邱淑媞未識時務，居然羅列指揮中心四大錯誤，防疫只剩下馬屁精、大內宣，並說當年SARS爆發時，民進黨政府作了封院決策，導致和平醫院裡員工及民眾感染、死亡；綠媒及網軍怎能按捺得住，砲火猛烈還擊，還拿出當年衛生署的公文，聲稱有重大發現，指當年提出封院的人就是時任台北市長的前總統馬英九。

所謂的重大發現是來自2003年6月12日台北市政府提出「台北市立和平醫院處理嚴重急性呼吸道症候群（SARS）事件調查報告」，報告第11頁寫道：「四月二十四日市長早餐會報指示，比照九二一大地震及納莉風災規模，提升SARS處理層級為市級，成立跨局處SARS災害緊急應變中心，由歐副市長擔任召集人，全市府總動員共同對抗SARS，並指示最遲在下午宣布封院進行全面管制，請衛生局與院長儘速進行規劃」。

就這麼一段文字，綠媒就企圖把封院的決策責任全部推給當時的台北市政府，但是同一頁的報告中，接著也寫道：「四月二十四日上午至行政院參加『研商台北市立和平醫院醫護人員感染SARS因應措施』會議，獲致『和平醫院暫時關閉，全面管制』、『和平醫院所有病人集中治療；員工全數召回集中隔離；院內人員家屬 居家隔離』等多項決議」。

顯見，封院決策並非台北市政府說了算，當時民進黨執政的中央政府當然也有份，馬辦也提出說明，四月二十四日晨間會議時討論到將對和平醫院採取管制措施。會議結束後，市府即收到衛生署發來最速件公文，要求北市衛生局立即成立接管小組進駐和平醫院，全面管制人員進出；同日上午，行政院並邀集衛生署及北市府召開緊急會議，會中達成暫時關閉和平醫院的共識，並召開記者會共同宣布台北市和平醫院封院。

很清楚，「中央下令，地方執行」就是當時和平醫院封院的決策過程，一如現在由中央流行疫情指揮中心負責新冠肺炎防疫決策一樣，像和平醫院封院這種重大決策，並非地方政府可單獨決定。

馬辦還原事實經過，綠營及側翼網當然不會就此埋單，但是從這次部桃醫院事件看來，決策模式確實就是「中央下令，地方執行」，縱使桃園市長鄭文燦是民進黨明日之星，甚至有直達天聽的能耐，但防疫決策還是得聽指揮官陳時中的，否則也不會發生陳時中未採納鄭文燦72小前就提議從嚴居家隔離這種事。