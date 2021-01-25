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藍貼胡志強見柯林頓照片 酸綠「台美42年來關係最好」

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
我國駐美代表蕭美琴獲邀參加美國總統拜登就職典禮，蔡政府宣稱是台美斷交42年來首度獲邀。國民黨團在臉書貼出當年胡志強見柯林頓的照片，回酸民進黨：「這是台美42年來關係最好的時刻。」圖／取自國民黨團臉書
我國駐美代表蕭美琴獲邀參加美國總統拜登就職典禮，蔡政府宣稱是台美斷交42年來首度獲邀。國民黨團在臉書貼出當年胡志強見柯林頓的照片，回酸民進黨：「這是台美42年來關係最好的時刻。」圖／取自國民黨團臉書

我國駐美代表蕭美琴獲邀參加美國總統拜登就職典禮，蔡政府宣稱是台美斷交42年來首度獲美國「就職典禮籌備委員會」正式邀請。台中市前市長胡志強在臉書貼出1996年他任駐美代表時，介紹當時擔任立委的蕭萬長給當時的美國總統柯林頓，三人互相寒喧的歷史照片。

國民黨立院黨團也在臉書貼文：那個年代，駐美代表是個榮譽，更有重大的責任，稱為代表或大使「不是自己講」的年代，沒有打卡、直播軟體，默默完成不可能的任務，為國家找出活路，是駐外人員的共識、也是使命；而這個年代，打卡、開直播比實質關係重要的年代，不管有沒有拿到邀請函，政府說了算，敢質疑就查你水錶，只要打個卡、開個直播、1450帶個方向什麼都解決了，「總括一句：這是台美42年來關係最好的時刻。」

蕭萬長 胡志強 柯林頓 蕭美琴

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