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蕭美琴受邀拜登就職綠大內宣 胡志強用一張照片完勝
我駐美代表蕭美琴獲邀參加美國總統拜登就職典禮，民進黨政府宣傳是台美斷交42年來首度。台中市前市長胡志強在臉書貼文，祝賀美國總統拜登，拿出1996年他擔任駐美代表時，介紹當時擔任立委蕭萬長給美國前總統柯林頓，三人互相寒喧。網友讚有圖有真相，這才是真材實料的台美外交。
不過網路瘋傳蕭美琴在拜登就職禮當天，她站在白宮圍牆外留影，民進黨宣傳是台美斷交42年來首度駐美代表受邀參加典禮。行政院前院長江宜樺也表示，過去駐美代表參加過就職典禮，這次受邀並非第一次。
外交部前部長、前台中市長胡志強則在臉書貼文，恭喜拜登順利接任美國總統。他表示「剛剛找到一張擔任駐美代表時介紹蕭萬長先生與美國總統柯林頓見面的照片，在此與大家分享。」
胡志強這則貼文有1610次分享、按讚數破1萬2000，有539則留言，反應熱烈。網友評論「胡志強隨手一張照片就可 說明國民黨執政時的台美關係」「1450玻璃心碎滿地」「胡志強是最棒的駐美代表」「有圖有真相，這才是真正的外交」「真才實料的台美關係」。
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