封院栽贓馬英九？ 羅智強貼鐵證：涂醒哲說不後悔封院

針對媒體指「封和平醫院元兇是馬英九」，國民黨革實院院長、台北市議員羅智強貼出當年的衛生署長涂醒哲在SARS結束五年後接受雜誌專訪，強調「堅持當初封院的決定是對的」打臉該報導，並附上前總統馬英九辦公室聲明，澄清當年封院並非馬英九決定，而是中央下令。

羅智強貼出涂醒哲當年接受雜誌的報導，對於封院看法各方有不同的聲音，涂醒哲受訪時說：「堅持當初的決定是對的，因為如果當時沒能將感染源控制在和平醫院內，後果可能難以想像」。

羅智強諷刺，都民進黨對，其他人全部都該死，SARS經驗好的部分，都是民進黨功勞；SARS經驗壞的部分，都是馬英九該死，「這樣子，蔡英文妳高興了吧?」他強調，好好防疫，做出成果，大家都支持，但連防疫都要搞清算前朝的戲碼，有完沒完。