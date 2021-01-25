影／總預算統刪255億 國民黨團：幫民眾看緊荷包

立法院本周繼續審查總預算案，國民黨團書記長林奕華今天（25日）表示，立委審預算應監督政府，民進黨立委卻監督、攻擊在野黨立委提案，心態不可取。

國民黨立院黨團總召林為洲、書記長林奕華等人，上午在黨團舉行「嚴審2兆總預算，為民把關，為所當為」記者會。林為洲表示，國民黨黨團刪減的255億預算，已經通過朝野協商簽字確定，所以今年255億元的刪減數是過去10年刪減金額最多的一次。除了公務人員特別加薪那次例外，這是做為一個在野黨所應該做的事情。

林奕華說，民進黨自己也當過在野黨，也知道在野黨會透過審查預算來凸顯訴求。面對2兆1615億這麼大規模的預算數，民進黨僅提了49案，但刪減案掛零，身為執政黨立委不幫民眾看緊荷包，卻當行政院打手，利用民眾對預算審查的不了解攻擊在野黨，這樣的心態非常不可取。