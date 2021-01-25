快訊

直播／部桃全院紅區警戒 陳時中召開記者會說明

富豪災難財，窮人死不盡：「2020不義病毒」貧富報告

嚴審總預算 國民黨刪「大內宣」、數位身份證預算

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨嚴審中央預算。圖／國民黨團提供
國民黨嚴審中央預算。圖／國民黨團提供

國民黨立院黨團上午舉行「國民黨團嚴審2兆總預算 為民把關 為所當為」記者會，黨團總召林為洲表示，日前經朝野協商通過刪減新台幣255億元，是過去10年刪減數額最多的一次，這也是國民黨作為在野黨該做的事情，幫民眾看緊荷包。國民黨團在細項刪減則著重在不實際、執行力不佳及不恰當的預算進行刪減。

林為洲指出，如司法院最近因為石木欽案威信掃地，還編列1億多元宣傳國民參審制宣傳預算，國民黨認為把弊案講清楚，對司法信任才最有幫助。日前行政院已宣示暫停推動數位國民身分證，相關預算共8.74億元當然要全數減列，而現在疫情嚴重，各單位的出國差旅費也應減列。另外，針對表現不佳的行政首長，國民黨也提案刪除其特別費。林為洲說，省下的預算可以用在防疫及振興上。

國民黨團書記長林奕華表示，國民黨團提出嚴審預算五大訴求：「拒絕萊豬侵台，嚴懲萊豬隊友，捍衛言論自由，杜絕網軍亂象，減少浮濫浪費」，並據此提出相關提案。林奕華指出，民進黨批評國民黨刪預算，但相對民進黨僅提出49案，刪減案掛零。執政黨立委不幫民眾看緊荷包，卻當行政院打手，利用民眾對審查預算的不了解來攻擊在野黨，心態非常不可取。

國民黨 林為洲 司法院

延伸閱讀

國民黨刪大內宣預算 呼籲用在防疫、振興經濟

立院本週處理總預算案 朝野盼29日前完成三讀

石木欽案延燒…襯衫收受表 爆府院高層也捲入

國軍餐費被刪減 藍委罵：竟不如學生營養午餐費

相關新聞

評／國民黨聲援罷黃捷 繼續倚賴韓粉動員？

在罷免桃園市議員王浩宇成定局後，國民黨試圖一鼓作氣，希望在2月6日罷免黃捷的投票中再下一城。平心而論，這個以韓粉為中心的社會動員充斥各類政治盤算，然而這些自相矛盾且貌合神離的算計，不僅削弱了罷免的正當性，也衝擊了台灣民主政治的內涵。

嚴審總預算 國民黨刪「大內宣」、數位身份證預算

國民黨立院黨團上午舉行「國民黨團嚴審2兆總預算 為民把關 為所當為」記者會，黨團總召林為洲表示，日前經朝野協商通過刪減新...

陳時中「從嚴隔離」比鄭文燦的建議慢72小時 防火牆已不只小縫隙

1月24日晚上中央疫情指揮中心臨時舉行記者會，宣布部桃全院區為紅區，震驚全台。事實上，桃園市長鄭文燦早在1月21日上午曾說，為確保風險降到最低，只要是1月6日起在桃園醫院住院、轉院的患者與陪疫家屬，都要居家隔離。

體恤黨工辛勞 李乾龍自籌300萬元發放5000全聯禮券

農曆春節將至，已經多年沒有尾牙和年終獎金的國民黨，秘書長李乾龍為體恤黨務主管與黨工這一年來的辛勞，決定自籌300萬元，發...

32年前即受邀美總統就職禮 蔡志弘：當下先穩定美中台

我駐美代表蕭美琴受邀出席美國總統拜登就職典禮，卻掀起朝野口水戰，從受邀單位、觀禮位置到歷史意義，彼此爭論不休。上世紀八○...

考慮回市府？林洲民曝心情 批大巨蛋絕對拿不到使照

北市都發局長黃景茂農曆年後將辭局長職務，擔任內政部國家住宅及都市更新中心執行長。柯文哲日前受訪則表示，黃景茂是被中央挖角...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。