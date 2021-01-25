嚴審總預算 國民黨刪「大內宣」、數位身份證預算
國民黨立院黨團上午舉行「國民黨團嚴審2兆總預算 為民把關 為所當為」記者會，黨團總召林為洲表示，日前經朝野協商通過刪減新台幣255億元，是過去10年刪減數額最多的一次，這也是國民黨作為在野黨該做的事情，幫民眾看緊荷包。國民黨團在細項刪減則著重在不實際、執行力不佳及不恰當的預算進行刪減。
林為洲指出，如司法院最近因為石木欽案威信掃地，還編列1億多元宣傳國民參審制宣傳預算，國民黨認為把弊案講清楚，對司法信任才最有幫助。日前行政院已宣示暫停推動數位國民身分證，相關預算共8.74億元當然要全數減列，而現在疫情嚴重，各單位的出國差旅費也應減列。另外，針對表現不佳的行政首長，國民黨也提案刪除其特別費。林為洲說，省下的預算可以用在防疫及振興上。
國民黨團書記長林奕華表示，國民黨團提出嚴審預算五大訴求：「拒絕萊豬侵台，嚴懲萊豬隊友，捍衛言論自由，杜絕網軍亂象，減少浮濫浪費」，並據此提出相關提案。林奕華指出，民進黨批評國民黨刪預算，但相對民進黨僅提出49案，刪減案掛零。執政黨立委不幫民眾看緊荷包，卻當行政院打手，利用民眾對審查預算的不了解來攻擊在野黨，心態非常不可取。
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