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體恤黨工辛勞 李乾龍自籌300萬元發放5000全聯禮券
農曆春節將至，已經多年沒有尾牙和年終獎金的國民黨，秘書長李乾龍為體恤黨務主管與黨工這一年來的辛勞，決定自籌300萬元，發放600人每人5000元全聯禮券，聊表心意並激勵士氣。
由於黨內經濟困窘，國民黨主席江啟臣月初在幕僚會議決議，循例不發年終、不辦尾牙。該筆經費是由李乾龍對外獨立募款，不涉黨公職募款責任額。發放對象包括黨中央、縣市黨部、黃復興黨部專職黨工等共600逾人。
國民黨表示，歷經不當黨產委員會的清算鬥爭，國民黨近年來財務極為困難，今年也將援例不發年終、不辦尾牙，但仍以發放禮券方式，表達對黨工同仁一年來辛勞的勉勵，期盼所有黨務工作同仁在新的一年中為黨為國持續奮戰。
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