快訊

直播／部桃全院紅區警戒 陳時中召開記者會說明

富豪災難財，窮人死不盡：「2020不義病毒」貧富報告

聽新聞
test
0:00 / 0:00

體恤黨工辛勞 李乾龍自籌300萬元發放5000全聯禮券

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨秘書長李乾龍為體恤黨務主管與黨工這一年來的辛勞發5000元禮券。記者劉宛琳／攝影
國民黨秘書長李乾龍為體恤黨務主管與黨工這一年來的辛勞發5000元禮券。記者劉宛琳／攝影

農曆春節將至，已經多年沒有尾牙和年終獎金的國民黨，秘書長李乾龍為體恤黨務主管與黨工這一年來的辛勞，決定自籌300萬元，發放600人每人5000元全聯禮券，聊表心意並激勵士氣。

由於黨內經濟困窘，國民黨主席江啟臣月初在幕僚會議決議，循例不發年終、不辦尾牙。該筆經費是由李乾龍對外獨立募款，不涉黨公職募款責任額。發放對象包括黨中央、縣市黨部、黃復興黨部專職黨工等共600逾人。

國民黨表示，歷經不當黨產委員會的清算鬥爭，國民黨近年來財務極為困難，今年也將援例不發年終、不辦尾牙，但仍以發放禮券方式，表達對黨工同仁一年來辛勞的勉勵，期盼所有黨務工作同仁在新的一年中為黨為國持續奮戰。

國民黨 黨工 尾牙 李乾龍

延伸閱讀

江啟臣感慨訴說黨財務困境 中常委不提案檢討責任額了

不滿江啟臣所以拒接秘書長？連勝文上廣播透露真實原因

李乾龍籲藍委踴躍相挺明「罷王晚會」遭疑：大砲打小鳥

【即時短評】大家都不開心 江啟臣人事風暴陷連任危機

相關新聞

評／國民黨聲援罷黃捷 繼續倚賴韓粉動員？

在罷免桃園市議員王浩宇成定局後，國民黨試圖一鼓作氣，希望在2月6日罷免黃捷的投票中再下一城。平心而論，這個以韓粉為中心的社會動員充斥各類政治盤算，然而這些自相矛盾且貌合神離的算計，不僅削弱了罷免的正當性，也衝擊了台灣民主政治的內涵。

嚴審總預算 國民黨刪「大內宣」、數位身份證預算

國民黨立院黨團上午舉行「國民黨團嚴審2兆總預算 為民把關 為所當為」記者會，黨團總召林為洲表示，日前經朝野協商通過刪減新...

陳時中「從嚴隔離」比鄭文燦的建議慢72小時 防火牆已不只小縫隙

1月24日晚上中央疫情指揮中心臨時舉行記者會，宣布部桃全院區為紅區，震驚全台。事實上，桃園市長鄭文燦早在1月21日上午曾說，為確保風險降到最低，只要是1月6日起在桃園醫院住院、轉院的患者與陪疫家屬，都要居家隔離。

體恤黨工辛勞 李乾龍自籌300萬元發放5000全聯禮券

農曆春節將至，已經多年沒有尾牙和年終獎金的國民黨，秘書長李乾龍為體恤黨務主管與黨工這一年來的辛勞，決定自籌300萬元，發...

32年前即受邀美總統就職禮 蔡志弘：當下先穩定美中台

我駐美代表蕭美琴受邀出席美國總統拜登就職典禮，卻掀起朝野口水戰，從受邀單位、觀禮位置到歷史意義，彼此爭論不休。上世紀八○...

考慮回市府？林洲民曝心情 批大巨蛋絕對拿不到使照

北市都發局長黃景茂農曆年後將辭局長職務，擔任內政部國家住宅及都市更新中心執行長。柯文哲日前受訪則表示，黃景茂是被中央挖角...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。