台商居家檢疫3天外出7次 盧秀燕：惡行重大一定重罰

台中市神岡區一名台商21日從大陸返台後，竟居家檢疫3天就離開住處7次，嚴重違反防疫規定。台中市長盧秀燕上午受訪時，痛批他「惡行重大」，他不是偶而外出，而是一而再、再而三，除已移送集中檢疫所，不能讓他來去自如，一定會重罰，不會低於50萬元。

盧秀燕上午講到此事時明顯令人感受到她十分氣憤，並說這名台商不僅不顧自己和家人安全，也不顧鄰居和台中市的防疫安全，「我們會重罰，而且把他送進集中檢疫所」。

據衛生局長曾梓居昨指出，依中央疫情中心的處罰依據，以每出去1次罰10萬，以及超過兩小時還得加碼而言，這名男子至少得處罰50萬元以上，最重就是百萬元。

不過，曾梓展也說，該男子的違規細節還待拿到具體事跡，並等他完成居家檢疫和自主管理進行約談後，聽其答辯後再開罰，今天已先強制移送集中檢疫所檢疫。