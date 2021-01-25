32年前即受邀美總統就職禮 蔡志弘：當下先穩定美中台

我駐美代表蕭美琴受邀出席美國總統拜登就職典禮，卻掀起朝野口水戰，從受邀單位、觀禮位置到歷史意義，彼此爭論不休。上世紀八○年代末就受邀出席美國老布希總統就職典禮的國民黨前國代蔡志弘呼籲藍綠停止內鬥，當務之急是穩定美中台關係，並思索「兩岸新方案」的可能性。

曾任海基會顧問，蔡志弘早年曾在美國教授行政法，一九八九年一月，透過白宮友人聯繫安排，他以學者和民間企業家身分受邀出席美國老布希總統的就職典禮，以及典禮之後的總統就職舞會及相關社交活動。

針對近期引起政壇爭論的出席事件，蔡志弘認為，我駐美代表蕭美琴能受邀出席，應先給予肯定，因為蕭在美國代表的是中華民國和所有台灣人民，她的獲邀，顯示美台關係維持平穩，這是所有台灣人不分藍綠都要概括承受的。

其次，蔡志弘指出，與其爭論受邀單位、觀禮位置等細節，台灣現在面臨的當務之急是，如何盡台灣一分心力，穩定美中台關係，因為只有美中台關係維持穩定平衡，兩岸關係與台海和平才能得到進一步的保障。

他分析，拜登是外交老手，上任後將運用國際建制、重返國際組織，聯合盟友因應中國大陸崛起帶來的各項挑戰，但在美中台關係上，仍將一貫依循「一個中國政策」、美中三公報和台灣關係法的既有架構，因此對台灣來說，盡力維護台海和平現狀，保持在美中之間的動態平衡，是捍衛台灣整體利益的最佳選擇。

拜登核心策士艾利森（Graham Allison）日前受訪表示，兩岸未來發展應以兩岸人民為最大福祉，拜登政府最大的挑戰是擬定另一套外交策略，想出兩岸新方案，讓美中台三方都能和平共榮，才是最重要的。

對此，蔡志弘提到，綜合對美中實務經驗，他曾在聯合報民意論壇發表系列文章，提出「二○諒解」倡議，試圖為藍綠紅三方解套。「二○諒解」核心表述是「以《中華民國憲法》和《兩岸關係條例》為基礎之『一中內涵』，推動兩岸關係和平發展，為兩岸人民謀求最大福祉。」概括「二○諒解」，即為「一中內涵，相互理解」八字箴言。

蔡志弘並引述拜登重要智囊坎伯（Kurt Campbell）的話說，美國希望兩岸恢復對話，且美國不會居中當調人，顯示台灣也應積極思索「兩岸新方案」的可能性，為突破兩岸僵局創造更多條件和空間。