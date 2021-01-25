考慮回市府？林洲民曝心情 批大巨蛋絕對拿不到使照

北市都發局長黃景茂農曆年後將辭局長職務，擔任內政部國家住宅及都市更新中心執行長。柯文哲日前受訪則表示，黃景茂是被中央挖角。北市都發局前局長林洲民昨深夜則在臉書貼文「致台北市民一封公開信」。林洲民說，這周末他電話不斷，許多人問他會不會考慮回市府任職？林洲民表示，他是公眾事務捍衛者，境界已經超過公僕。

林洲民也在臉書重話批評北市府的社宅租金、及大巨蛋政策「全錯！」林甚至認為，遠雄以為「搞定」市府路1號11樓的長官們。但台灣的建築法依然建全，「大巨蛋是『絕對』拿不到『使用執照』的！」

林洲民說，社宅引用的錯誤計價公式，是造成高租金的依據，但台北市政府內，已經沒有任何人可以「被容許說真話了」。

林洲民說，他不擔心大巨蛋，遠雄以為「搞定」市府路1號11樓的長官們了。但這「全錯！」因為以目前大巨蛋的圖說持續興建，大巨蛋是『絕對』拿不到『使用執照』的！」

至於黃景茂被挖角到中央，林洲民則在臉書貼文表示，他這個週末，電話不斷，直問，「會考慮回去台北市府任職嗎！」林洲民說，他是廣義的「公衆事務捍衛者」(Public Defender)，境界確實超過「公僕」（Public Servant）！緣此，他根本的反對，台北市政府在大巨蛋公共安全議題，自2019年以降的「LET THE WATER GO」。

￼️林洲民說，他從事建築這個行業，從1984年研究所畢業投入職場至今，已有38年。他深知，他有意願以一個建築人作為出發點，持續作個「公共事務捍衛者」（Public Defender) !!!他持續工作，持續記錄他的團隊之工作成果；他的「仲觀團隊」持續，作一個台灣城鄉的建築及都市計劃之「公共事務捍衛者」（Public Defender)。