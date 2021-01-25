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桃園疫情拉緊報！鄭文燦宣布：每天開防疫會議

聯合報 / 記者陳夢茹/即時報導
桃園市長鄭文燦今天早上宣布，往後每天將在消防局應變中心召開防疫會議。記者陳夢茹／攝影
桃園市長鄭文燦今天早上宣布，往後每天將在消防局應變中心召開防疫會議。記者陳夢茹／攝影

中央流行疫情指揮中心昨天擴大匡列居家隔離對象，初估會有5千多人被隔離，桃園市長鄭文燦今天召開防疫會議，為因應非常時期，往後每天8點都要召開防疫會議。

鄭文燦表示，這段時間是高風險期，各局處要回到去年上半年的作戰模式，原本周一或周三在市府舉行的防疫會議，將在這段時間改為每天舉行，以後每天早上8點將在消防局防災應變中心舉行防疫會議。

鄭文燦指出，出席人員將有各局處首長、各區區長，另外，由於衛生局同仁相當很辛苦，防疫會議幕僚可改為秘書處負責。

鄭文燦說，現在是非常時期，目前衛生局已經連夜作業，趕工聯繫這5千名居家隔離對象，防疫關懷包部分將先用民政局的庫存支援，若衛生局仍有人力不足的狀況，每天可在防疫會議上提出需求，可由社會局、民政局調度人力支援。

COVID-19 新冠肺炎 鄭文燦

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