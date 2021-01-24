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立院法制局籲成立少子化政策小組 政院：會滾動修正

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導
內政部公布2020年人口統計，台灣人口首度負成長。立法院法制局建議由行政院主導成立跨部會少子化政策小組，系統性規畫政策。本報資料照片
內政部公布2020年人口統計，台灣人口首度負成長。立法院法制局建議由行政院主導成立跨部會少子化政策小組，系統性規畫政策。本報資料照片

內政部公布2020年人口統計，台灣人口首度負成長。立法院法制局建議由行政院主導成立跨部會少子化政策小組，系統性規畫政策，並制定應對少子化問題專法，規範各機關團體的權責。行政院表示，會滾動修正、推動長期且有效的政策。

內政部統計，去年1至12月出生人數逾16萬人、創歷年新低；死亡人數逾17萬人，死亡人數超過出生人數。

立法院法制局最新報告指出，少子化問題在台灣存在20餘年，政府雖陸續提出多項政策因應，但成效不彰，仍挽救不了日益下跌的生育率，甚至出現人口的負成長；衛福部2017年4月成立「少子化辦公室」，但僅開了一次會即告停擺 ，少子化問題絕非單純的生育問題，而是1個系統性問題，若少子化問題持續惡化，將影響國家經濟發展，削減國家總體競爭力。

對於法制局建議由行政院主導成立跨部會的少子化政策小組，行政院秘書長李孟諺回應，針對少子化，政院已編列400億元以上的經費，投入育兒津貼、托育補助、增加3千班幼兒園，另包括社會青年住宅、抑制房價上漲、增加優質工作機會改善低薪等多重做法，並由政務委員林萬億定期召開跨部會議追蹤。

林萬億日前也表示，因應少子化，台灣的對策並沒有落後世界；提升生育沒有特效藥，政院近期將提出為期3年的少子女化對策計畫2.0，將原本生第3胎才加發1千元的補助，提早到第二胎就加碼。

少子化 行政院

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